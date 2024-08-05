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الاثنين 5 آب 2024 ساعة 09:22

مواجهات في نابلس واقتحامات واعتقالات في مدن أخرى

مواجهات في نابلس واقتحامات واعتقالات في مدن أخرى
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس واعتقلت كل من عبد الله السايح ومحمد الدبيك من البلدة القديمة، والشاب عز الشخشير من منزله في بلاطة البلد شرق المدينة.

وذكرت أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل للمواطنين عقب اقتحام مدينة نابلس من جهة شارع القدس شرقي المدينة.

وشهدت مدينة نابلس الليلة الماضية مواجهات واشتباكات عنيفة عقب اقتحام مستوطنين قبر يوسف تحت حراسة كبيرة من جيش الاحتلال.

وقال شهود عيان إن عشرات الآليات والمركبات العسكرية الإسرائيلية اقتحمت مدينة نابلس من جهة حاجز “بيت فوريك” العسكري شرقي المدينة، باتجاه المنطقة الشرقية.

وأطلق مقاومون فلسطينيون الرصاص الحي وفجروا عبوات محلية الصنع خلال اشتباكهم مع قوات الاحتلال في المنطقة الشرقية للمدينة.

وتسببت قوات الاحتلال باندلاع حريق في سوق الخضار والفواكه “الحسبة” شرقي نابلس، عقب نقل الإطارات المشتعلة من خلال جرافة عسكرية إلى داخل السوق.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة قرى واعتقلت 5 شبان.

واعتقلت قــوات الاحتـلال ممثل الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت حمـزة جهاد عزيز حامـد من بلدة بيت دجن شرق نابلس، حيث جرى اعتقاله من سكنه في مدينة البيرة.

كما أفادت مصادر محلية باعتقال أربعة مواطنين من قرية بيتين شرق مدينة رام الله، وهم: الفتى زين هاشم زين الدين، وبلال إبراهيم قنديل، ووليد ناجح جرابعة ونجله براء، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشهما.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قبيا غرباً، وأوقفت المصلين عقب خروجهم من صلاة الفجر بالبلدة وفتشتهم.

واقتحمت قوة عسكرية من جيش الاحتلال حي المصايف في رام الله، ومحيط جامعة القدس المفتوحة في حي عين مصباح برام الله.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل، دون التبليغ عن اعتقالات.
رقم : 1152051
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