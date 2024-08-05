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الاثنين 5 آب 2024 ساعة 09:36

قوات الاحتلال تقصف مناطق متفرقة من قطاع غزة

قوات الاحتلال تقصف مناطق متفرقة من قطاع غزة
وأفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (فا)"، نقلا عن مراسلها، بأن مدفعية الاحتلال أطلقت عدة قذائف على أحياء الزيتون والصبرة وتل الهوا في مدينة غزة، وسط إطلاق نار مكثف من الآليات العسكرية، بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات المسيرة في الأجواء الغربية من المدينة.

وأضاف أن طائرات الاحتلال الحربية شنت غارتين على منطقة أرض أبو غولة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وأطلقت النار على محيط جسر وادي غزة شمال شرق المخيم.

كما أطلقت آليات الاحتلال نيران أسلحتها الرشاشة، شرق مخيم المغازي وقرية المصدر وسط القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعية الاحتلال منازل المواطنين جنوب شرق مدينة دير البلح.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية المنطقة الشرقية من أبراج القسطل جنوب شرق مدينة دير البلح، وأطلقت نيرانها على محيط منطقة مكب النفايات شرقا.

وجنوبا، شنت طائرات الاحتلال الحربية غارتين على منطقة قيزان النجار في خان يونس، وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الغربية من مدينة رفح.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وجوا وبحرا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39,583 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 91,398 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
رقم : 1152053
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