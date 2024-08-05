الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 5 آب 2024 ساعة 09:38

صدمة في الجيش الأمريكي بسبب خلل في الدفاعات

صدمة في الجيش الأمريكي بسبب خلل في الدفاعات
وقالت الصحيفة: "العامل المحدد الرئيسي لأشعة الليزر هو قوتها، والتي... يجب أن تصل إلى 1000 كيلووات على الأقل. وهذا أكثر من ثلاثة أضعاف قوة أحدث نظام ليزر تكتيكي منتشر".

وبالإضافة إلى ذلك، أشارت إلى أن مشكلة استخدام أنظمة الليزر يمكن أن تكون المواد المختلفة الموجودة في الغلاف الجوي، مثل بخار الماء والرمل والدخان، والتي لها تأثير على تشتيت أشعة الليزر.

وأضافت: "الجيش في حالة صدمة ... على الرغم من الإنجازات المختلفة... لا يمكن لأنظمة الليزر الحديثة أن تتباهى بعد بالموثوقية ضد الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت".

وبحسب صحيفة "National Interest"، فإن أنظمة الليزر الموجودة حاليا في الولايات المتحدة لا يمكن استخدامها للتصدي للصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.

وفي شهر مايو/أيار، قال نائب مساعد وزير الدفاع الامريكي جون هيل، إن الولايات المتحدة ليس لديها حماية كافية ضد الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.

وردا على سؤال حول الوضع الافتراضي "لإطلاق صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت من مورمانسك (شمال غربي روسيا) بسرعة ستة آلاف ميل في الساعة"، أشار إلى أن البنتاغون يفتقر إلى أنظمة لمكافحة مثل هذه التهديدات بشكل فعال في المرحلة النهائية من رحلة الصاروخ.
رقم : 1152055
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
نتنياهو يتهيأ للاختباء تحت الأرض لفترة طويلة
نتنياهو يتهيأ للاختباء تحت الأرض لفترة طويلة
في اليوم 304 للعدوان.. الاحتلال يواصل ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة
في اليوم 304 للعدوان.. الاحتلال يواصل ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة
5 آب 2024
سلطات كوريا الشمالية أعلنت نقل 250 قاذفة صواريخ إلى الحدود بين الكوريتين
سلطات كوريا الشمالية أعلنت نقل 250 قاذفة صواريخ إلى الحدود بين الكوريتين
5 آب 2024
53 شهيدا وعشرات الجرحى والمفقودين منذ فجر الأحد
53 شهيدا وعشرات الجرحى والمفقودين منذ فجر الأحد
5 آب 2024
حزب الله يستهدف
حزب الله يستهدف 'أييليت هشاحر'.. والاحتلال يقر بإصابات
5 آب 2024
شهيدان في غارة للاحتلال على بلدة حولا جنوب لبنان
شهيدان في غارة للاحتلال على بلدة حولا جنوب لبنان
5 آب 2024
الحرس الثوري يصدر بيانه الـ3 حول اغتيال الشهيد هنية وهذه تفاصيله
الحرس الثوري يصدر بيانه الـ3 حول اغتيال الشهيد هنية وهذه تفاصيله
3 آب 2024
استشهاد شخص وإصابة اثنين آخرين جراء غارة للعدو الإسرائيلي على مدينة صور جنوب لبنان
استشهاد شخص وإصابة اثنين آخرين جراء غارة للعدو الإسرائيلي على مدينة صور جنوب لبنان
3 آب 2024
آية الله النجفي يُعزّي حزب الله ‌‏باستشهاد القائد فؤاد شكر
آية الله النجفي يُعزّي حزب الله ‌‏باستشهاد القائد فؤاد شكر
3 آب 2024
أحدث تقييم لحجم الضرر الناجم عن الحرب الإسرائيلية على غزة
أحدث تقييم لحجم الضرر الناجم عن الحرب الإسرائيلية على غزة
3 آب 2024
الاحتلال يفرج عن الشيخ صبري بشرط الإبعاد عن الأقصى
الاحتلال يفرج عن الشيخ صبري بشرط الإبعاد عن الأقصى
3 آب 2024
الجزيرة: استشهاد قيادي في القسام جراء ضربة إسرائيلية على سيارة في الضفة الغربية
الجزيرة: استشهاد قيادي في القسام جراء ضربة إسرائيلية على سيارة في الضفة الغربية
3 آب 2024
البنتاغون ينشر أسراب مقاتلات ومدمرات حربية جديدة في غرب أسيا
البنتاغون ينشر أسراب مقاتلات ومدمرات حربية جديدة في غرب أسيا
3 آب 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الحرس الثوري يصدر بيانه الـ3 حول اغتيال الشهيد هنية وهذه تفاصيله
إغلاق معبر رفح ..إصرار إسرائيلي على الإبادة الجماعية
السيد خامنئي: الطلاب الأميركيون كشفوا زيف حكومتهم تجاه حقوق الإنسان
هل تُعجّل مسيرة "يافا" اليمنية بوقف العدوان على غزة؟