الاحتلال يواصل فرض الإغلاق على مداخل قرى وبلدات سلفيت

وقالت مصادر محلية لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال واصلت اليوم إغلاق مدخل مدينة سلفيت الشمالي لليوم الثاني على التوالي بالبوابة الحديدية، وإغلاق مدخل بلدة دير استيا الرئيس بالمكعبات الإسمنتية منذ أمس الاحد، وكذلك إغلاق عدة طرق ترابية، ومنعت المواطنين من الدخول أو الخروج.



وفي سياق متصل، فرضت قوات الاحتلال إغلاقا مستمرا بالبوابات الحديدية منذ نحو تسعة أشهر على مدخل بلدة كفر الديك وبلدة كفل حارس، وأحد مداخل بلدة بروقين، كما قامت بإعادة إغلاق مدخل قرية حارس بالبوابة الحديدية.



وقال الناشط في محافظة سلفيت نظمي السلمان لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال تفرض سياسة العقاب الجماعي على المدينة وبلداتها، وتشدد الخناق على حركة تنقل المواطنيين.