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الاثنين 5 آب 2024 ساعة 11:18
الاحتلال يعتقل 25 فلسطينيا في الضفة منذ الليلة الماضية
وبذلك، ارتفع عدد المعتقلين في الضفة الغربية المحتلة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 9955.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1152076
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