السودان: مفوضية العون الإنساني تنفي وجود مجاعة بمعسكر زمزم للنازحين

وأكدت المفوضية في بيان لها الأحد، بحسب وكالة الأنباء الرسمية، أن التقرير لا يمت للحقيقة بصلة.

وأوضحت أن تقريرها الصادر بتاريخ 3 أغسطس الحالي أشار إلى أن زيارة مشتركة للجهات الحكومية وبعض المنظمات العالمية إلى معسكر زمزم بتاريخ 23 يوليو 2024 كشفت عن استقرار الوضع الإنساني وتقديم المساعدات في قطاعات الصحة والتغذية والرعاية الصحية الأولية والصحة الإنجابية من قبل منظمات مثل أطباء بلا حدود الفرنسية والتضامن العالمية والإغاثة الدولية.

وأكدت المفوضية أن النقص في المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية يعود إلى الحصار المفروض من قبل قوات الدعم السريع المتمردة والقصف المدفعي المستمر للمرافق الصحية ومراكز ومعسكرات النازحين حول مدينة الفاشر.

وأشارت إلى أن هذه القوات تحتجز عددًا من شاحنات المساعدات الإنسانية التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود في منطقة كبكابية منذ أربعة أسابيع، مما يمنع وصول المساعدات إلى النازحين.

وشددت المفوضية على أن الحديث عن وجود مجاعة في هذه المعسكرات لا يتسق مع الشروط والعناصر التي تستوجب توفرها لإعلان المجاعات، مؤكدة أن قوات الدعم السريع المتمردة هي المسؤولة عن تجويع المواطنين بمنع وصول المساعدات الغذائية إليهم.