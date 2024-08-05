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الاثنين 5 آب 2024 ساعة 15:59

مصر ترفع سعر قمح «الخبز المدعوم»

مصر ترفع سعر قمح «الخبز المدعوم»
وبحسب موقع “اقتصاد الشرق”، أوضحت وثيقة حكومية، أن “المطاحن رفعت أيضاً أسعار الطحين المورّد لمخابز الخبز البلدي إلى 16 ألف جنيه للطن بدءاً من مطلع أغسطس، مقارنةً بالسعر السابق البالغ 11800 جنيها للطن، أي بزيادة بنسبة 35%”. 
 
وقال مسؤول حكومي لـ”الشرق”: إنه “لا مساس بأسعار الخبز البلدي المدعوم، فالزيادة ستتحملها ميزانية الدولة، ولن تؤثر على سعر الرغيف المدعوم، البالغ 20 قرشاً على بطاقة الدعم التمويني، بأي شكل”، مشيراً إلى أن الهدف من القرار “ضبط منظومة القمح في المطاحن والمخابز”.
 
هذا وتعتبر مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وتقدم الخبز المدعوم لأكثر من 70 مليون شخص في إطار برنامج ضخم لدعم الغذاء، وتبلغ حصة الفرد الشهرية 150 رغيفاً، منذ بدء العمل بمنظومة البطاقات الذكية في أبريل 2014، وتُنتج مصر 270 مليون رغيف يومياً، من خلال 32 ألف مخبز بلدي بكافة محافظات البلاد.
 
وفي مايو الفائت، قررت الحكومة المصرية رفع سعر رغيف الخبز المدعم 300%، وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن “سعر رغيف الخبز المدعم سيصل إلى 20 قرشاً لأول مرة منذ 30 عاماً”، منبهاً إلى أن “تكلفة سعر رغيف الخبز على الحكومة تبلغ 125 قرشاً”،مشيرا إلى أن “بلاده ستتحول للدعم النقدي بدلاً من العيني بداية من السنة المالية 2025-2026”.
رقم : 1152125
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