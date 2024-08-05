كتائب القسام توقع القوات المتوغلة في كمين قاتل شرقي خان يونس

كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، أكدت أنّها اشتبكت بصورة مباشرة مع قوة إسرائيلية راجلة قوامها 9 جنود، من نقطة الصفر، موقعةً أفرادها بين قتيل ومصاب، وذلك في شرقي حي الفراحين، شرقي خان يونس، الذي لا يبعد سوى عشرات الأمتار من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، والذي تتمركز فيه قوات الاحتلال.

وفي شرقي الفراحين، فجّرت كتائب القسّام عبوةً مضادةً للأفراد في قوة إسرائيلية تحصّنت داخل مبنى، موقعةً أفرادها بين قتيل ومصاب، بينما تواصلت الاشتباكات مع القوات المتوغلة في المنطقة.

وفي المنطقة نفسها، استهدفت "القسّام" جرافةً إسرائيليةً عسكريةً من نوع "D9"، بقذيفة "الياسين 105".

أما في شرقي رفح، جنوبي القطاع أيضاً، ففجّرت كتائب القسّام عبوتين مضادتين للأفراد والآليات في قوة هندسية في منطقة "زلاطة"، موقعةً عناصرها بين قتيل ومصاب.

وعرض الإعلام العسكري لكتائب القسّام مشاهد توثق دكّ قوات الاحتلال المتوغلة في حي تل السلطان غربي مدينة رفح، بقذائف "الهاون".

كتائب شهداء الأقصى، بدورها، قصفت بوابل من قذائف "الهاون"، من العيار الثقيل، جنود الاحتلال وآلياته المتقدّمة في شرقي رفح.

واستهدفت قوات الشهيد عمر القاسم، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تجمّعاً لجنود الاحتلال وآلياته في محيط معبر رفح، بقذائف "الهاون" من العيار الثقيل.

وفي غضون ذلك، نشر الإعلام الحربي لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد عن طائرة إسرائيلية من نوع "درون"، أسقطتها السرايا وسيطرت عليها، خلال تنفيذها مهماتٍ استخباريةً في سماء خان يونس.

عمليات مشتركة

وفي إطار التعاون بين مختلف الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية، استهدفت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين، بالاشتراك مع كتائب شهداء الأقصى، مستوطنة "ريعيم" برشقة صاروخية، فجر اليوم.

كذلك، قصفت كتائب شهداء الأقصى وقوات الشهيد عمر القاسم خط إمداد القوات الإسرائيلية في محور "نتساريم"، جنوبي غربي مدينة غزة، بقذائف "الهاون" من العيار الثقيل.

وفي عملية مشتركة أخرى استهدفت قوات الشهيد عمر القاسم و"شهداء الأقصى" وسرايا القدس مواقع الاحتلال في "ناحل عوز" برشقة صاروخية.

وفي عملية مشتركة ثانية، بين قوات الشهيد عمر القاسم وسرايا القدس، قصفتا مستوطنة "بئيري"، شرقي قطاع غزة، برشقة صاروخية.

وحقّقت العمليات الثلاث إصاباتٍ مؤكّدة.

"حدث قاسٍ في الجنوب.. وإطلاق صواريخ نحو غلاف غزة"

وفي كيان الاحتلال، تحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية عن حدث قاسٍ تعرّض له جنود من "الجيش" الإسرائيلي في جنوبي قطاع غزة.

وفي التفاصيل التي أوردها الإعلام الإسرائيلي حتى الآن، أُصيب في الحادث 7 جنود من جراء تفجير عبوة في رفح، منهم جنديان أُصيبا بجروحٍ خطرة جداً، و4 آخرون بجروح خطرة، بينما أُصيب جندي بجروح متوسطة.

بالتوازي مع ذلك، تحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية عن إطلاق 15 صاروخاً في اتجاه غلاف غزة.

وأشار الإعلام الإسرائيلي إلى وقوع إصابتين من جراء الرشقات الصاروخية الأخيرة من قطاع غزة في اتجاه الغلاف، إحداهما في "أشكول"، والثانية في "ريعيم".

في السياق نفسه، لفتت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أنّ المقاومة في قطاع غزة تمكّنت من إطلاق نحو 60 صاروخاً، خلال الأيام الـ4 الماضية، نحو غلاف غزة، وعلى مسافات متوسطة، كما حدث أمس في القصف الصاروخي الذي استهدف أسدود المحتلة.

أما الوابل الأخير من الصواريخ فانطلق من خان يونس، التي انسحب منها "الجيش" الإسرائيلي قبل أسبوع فقط.