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الاثنين 5 آب 2024 ساعة 17:48

ماذا أعلنت المؤسسة السورية للطيران المدني؟

ماذا أعلنت المؤسسة السورية للطيران المدني؟
وأوضح مدير عام المؤسسة باسم منصور لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن كل ما يشاع عن توقف الرحلات الجوية أو إلغائها من وإلى المطارات المدنية عار عن الصحة.
 
وأضاف: "باستثناء تأجيل لموعد رحلة دمشق- دبي – دمشق للخطوط الجوية السورية التي كانت مقررة اليوم، وذلك لأسباب تشغيلية وفنية فقط".
 
ولفت إلى أن كل المطارات المدنية السورية تعمل على مدار الـ24 ساعة كالمعتاد، وتقوم بتخديم الحركة الجوية من هبوط وإقلاع وعبور وغيرها، داعيا إلى الحصول على المعلومات الدقيقة والموثوقة من المصادر الرسمية المعتمدة فقط، وعدم الانجرار وراء الشائعات والأخبار المغرضة. 
رقم : 1152141
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