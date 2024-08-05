كيف ستبدأ أوكرانيا "حربا جديدة" مع حصولها على طائرات "إف 16"؟

ووصلت أول 10 مقاتلات من أصل 79 طائرة إلى أوكرانيا في اليوم الأخير من شهر تموز، وبحلول نهاية عام 2024 من المفترض أن تحلق أوكرانيا بعشرين مقاتلة أميركية الصنع، أما العدد الباقي فسيصل على دفعات خلال عام 2025.

ويقول القائد السابق للقوات الأميركية في أوروبا بن هودجز، إن "الإحباط بشأن المدة التي استغرقتها عملية نقل الطائرات إلى أوكرانيا شديد"، معتبر أن "أحد أسباب التأخير في توفير أعداد كافية من طائرات إف 16 لإحداث تأثير هو الافتقار المؤسف إلى القدرة على تدريب الطيارين الأوكرانيين".