أبرز تطورات طوفان الأقصى 5-8-2024

نفّذت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، الاثنين، عدة عمليات ضد أهدافٍ تابعة لـ"جيش" الاحتلال الإسرائيلي، عند الحدود مع فلسطين المحتلّة، وذلك في إطار استمرارها في دعم غزّة ومقاومتها.

وأكدت المقاومة استهدافها موقع "المالكية" الإسرائيلي العسكري ‏بمسيّرة هجومية انقضاضية، أصابت هدفها بدقة.‏

كذلك، استهدفت المقاومة موقع "رأس الناقورة" ‏البحري، بالقذائف ‏المدفعية الثقيلة، واستهدفت أيضاً ثكنتي "زرعيت" و"راميم" ضمن عمليتين منفصلتين، نُفّذتا باستخدام قذائف ‌‏المدفعية.‏

وقبل ذلك، شنّت المقاومة هجوماً جوياً بسربٍ من المسيّرات ‌‏الانقضاضية على مقر قيادة "الفرقة 91" المستحدث في ثكنة "إيليت"، مُستهدفةً أماكن تموضع ‏واستقرار ‏ضباطها وجنودها، وأفاد بيان الإعلام الحربي بتحقيق إصابة مباشرة وإيقاع عددٍ من القتلى والجرحى في صفوف "جيش" الاحتلال.

وزفّت المقاومة الإسلامية في لبنان المجاهد علي غالب شقير "جهاد"، من مواليد عام 1996 ومن بلدة ميس الجبل الجنوبية، شهيداً على طريق القدس.

وفي ظلّ استمرار عمليات المقاومة، تتفاقم تداعيات جبهة لبنان على كيان الاحتلال، إذ تحدّثت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، عن أضرار فادحة تعرّضت لها "إسرائيل"، بعد 10 أشهر من المواجهات مع حزب الله، مستندةً في تقريرها إلى صور أقمار اصطناعية.

وأكدت أنّ عمليات حزب الله "أدت إلى أكبر عملية إخلاء في الشمال (شمالي فلسطين المحتلة) منذ تأسيس إسرائيل"، قبل أكثر من 75 عاماً، لافتةً إلى أنّ "نيران حزب الله تسببت بأضرار في المباني والمحاصيل والأنشطة التجارية"، وأنّ كلّ ذلك جرى "باستخدام جزء ضئيل فقط من ترسانته الضخمة".

وفي غضون ذلك أفاد مصدر في خان يونس بأنّ المقاومة تخوض اشتباكاتٍ عنيفةً تصدّياً لتوغّل إسرائيلي في المناطق الشرقية للمدينة، جنوبي قطاع غزة، وذلك في إثر محاولة توغّلٍ لقوات "جيش" الاحتلال التي انسحبت من المنطقة ذاتها قبل أيام قليلة، لتستمرّ المقاومة الفلسطينية في تصدّيها الملحمي وتنفيذ عملياتها النوعية وإطلاق الرشقات الصاروخية ضمن ملحمة "طوفان الأقصى"، والتي دخلت يومها الـ304.

كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، أكدت أنّها اشتبكت بصورة مباشرة مع قوة إسرائيلية راجلة قوامها 9 جنود، من نقطة الصفر، موقعةً أفرادها بين قتيل ومصاب، وذلك في شرقي حي الفراحين، شرقي خان يونس، الذي لا يبعد سوى عشرات الأمتار من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، والذي تتمركز فيه قوات الاحتلال.

وفي شرقي الفراحين، فجّرت كتائب القسّام عبوةً مضادةً للأفراد في قوة إسرائيلية تحصّنت داخل مبنى، موقعةً أفرادها بين قتيل ومصاب، بينما تواصلت الاشتباكات مع القوات المتوغلة في المنطقة.

وفي المنطقة نفسها، استهدفت "القسّام" جرافةً إسرائيليةً عسكريةً من نوع "D9"، بقذيفة "الياسين 105".

أما في شرقي رفح، جنوبي القطاع أيضاً، ففجّرت كتائب القسّام عبوتين مضادتين للأفراد والآليات في قوة هندسية في منطقة "زلاطة"، موقعةً عناصرها بين قتيل ومصاب.

وعرض الإعلام العسكري لكتائب القسّام مشاهد توثق دكّ قوات الاحتلال المتوغلة في حي تل السلطان غربي مدينة رفح، بقذائف "الهاون".