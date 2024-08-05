بزشكيان لشويغو: الأحادية القطبية انتهت

وقال بزشكيان، خلال استقباله أمين مجلس الأمن القومي الروسي سيرغي شويغو، إنّ "الأحادية القطبية لبعض القوى في العالم، بما فيها الولايات المتحدة، قد انتهت".

ولفت الرئيس الإيراني إلى أنّ "تبادل المواقف والتعاون بين إيران وروسيا في اتجاه تعزيز عالم متعدد الأقطاب سيؤدي بالتأكيد إلى مزيدٍ من تعزيز الأمن والسلام العالميين".

وتابع بزشكيان أنّ "روسيا من الدول التي وقفت إلى جانب الشعب الإيراني في الأيام الصعبة"، مشدداً على أنّ "تطوير العلاقات مع هذا الشريك الاستراتيجي هو إحدى أولويات السياسة الخارجية لإيران".

كما دعا إلى "الإسراع في تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين".

ووصل شويغو إلى طهران، اليوم، والتقى رئيس هيئة الأركان في إيران، اللواء محمد باقري، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي أكبر أحمديان.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية، أنّ الزيارة هدفها "تعزيز التواصل وبحث القضايا الإقليمية والدولية والعلاقات الأمنية والسياسية الثنائية".