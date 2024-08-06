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الثلاثاء 6 آب 2024 ساعة 07:05

ايران تجدد تاكيدها توجيه رد قوي ومفاجئ على اغتيال الشهيد هنية

ايران تجدد تاكيدها توجيه رد قوي ومفاجئ على اغتيال الشهيد هنية
وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال استقباله وزير الخارجية الاردني ايمن الصفدي، أن عملية اغتيال هنية كانت خطأ كبيرا ارتكبه الصهاينة مشددا على أن هذه الوقاحة لن تمر دون رد.

يأتي ذلك في وقت يشهد فيه كيان الاحتلال الإسرائيلي تدابير استثنائية تحسبا للرد الإيرانيِ المرتقب، حيث يخشى كيان الاحتلال من استهداف تل أبيب وحيفا ومحطات الطاقة والمياه.

من جهة اخرى، اعتبر وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري كني أن جريمة اغتيال الشهيد إسماعيل هنية جزء من مشروع الإبادة الجماعية الفلسطينية.

وفي لقاء له مع السفراء ورؤساء البعثات الأجنبية المقيمين في طهران في مبنى وزارة الخارجية، أكد باقري كني أن المأساة التي شهدتها فلسطين المحتلة خلال الأشهر العشرة الماضية ليست نتيجة قسوة وغطرسة كيان الاحتلال، بل هي نتيجة للشعور بالإفلات من العقاب، مضيفا أنّ ما يزيد من تفاقم هذا الوضع هو اللامبالاة المفروضة من المجتمع الدولي، ما يعد علامة واضحة على عجز المجتمعِ الدولي على اتخاذ إجراءات فعالة لوقف هذه الإبادةِ الجماعية.
 
رقم : 1152230
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