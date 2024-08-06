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الثلاثاء 6 آب 2024 ساعة 07:49

بسبب الشهيد هنية.. "ميتا" تعتذر من رئيس وزراء ماليزيا

بسبب الشهيد هنية.. "ميتا" تعتذر من رئيس وزراء ماليزيا
ونقلت رويترز عن متحدث باسم شركة ميتا أنه تم إعادة المحتوى لحسابي رئيس الوزراء الماليزي على فيسبوك وإنستغرام.

وكان إبراهيم نشر الخميس الماضي مقطع فيديو لاتصال هاتفي مع قيادي في حماس لتقديم التعازي في استشهاد هنية، لكن تم حذفه في وقت لاحق، واتهم أنور شركة ميتا بالجبن بعد حذف المنشور.

وكانت ماليزيا قد قدمت شكوى قبل ذلك لشركة ميتا بسبب حذف محتوى، بما في ذلك تغطية إعلامية محلية لاجتماع أنور الأخير مع هنية، وتمت استعادتها في وقت لاحق.

وادعت ميتا في ذلك الوقت إنها لم تقم بقمع الأصوات عمدا على منصتها في فيسبوك، ولم تكن تقيد المحتوى الذي يدعم الفلسطينيين.

وصنفت ميتا في وقت سابق حركة المقاومة الاسلامية حماس على أنها "منظمة خطيرة" حسب تعبیرها، وتحظر المحتوى الذي يشيد بالحركة، وتستخدم الشركة في منصاتها مزيجا من الكشف الآلي والمراجعة البشرية لإزالة أو تصنيف المحتوى.
رقم : 1152241
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