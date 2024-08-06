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الثلاثاء 6 آب 2024 ساعة 08:10
الدفاعات الروسية أسقطت 11 مسيّرة أوكرانية جنوب - غرب روسيا
وقبل ذلك أعلن سميرنوف أنه تم إسقاط ثلاث طائرات من دون طيار أوكرانية في المنطقة.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1152248
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