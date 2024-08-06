‌‌‌‏المقاومة ‌‏الإسلامية في لبنان تستهدف مبنى لجنود العدو في مستعمرة "أفيفيم"

استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم الثلاثاء (06-08-2024) مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة "أفيفيم" بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.
وفي ما يلي نص البيان الصادر عن المقاومة الإسلامية:
بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الثلاثاء 06-08-2024 مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة افيفيم بالأسلحة المناسبة واصابوه إصابة مباشرة.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الثلاثاء 06-08-2024
01 صفر 1446 هـ