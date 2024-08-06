‌‌‌‏المقاومة ‌‏الإسلامية في لبنان تستهدف مبنى لجنود العدو في مستعمرة "أفيفيم"

استهدف مجاهدو ‌‌‌‏المقاومة ‌‏الإسلامية اليوم الثلاثاء (06-08-2024) مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة "أفيفيم" بالأسلحة ‌‏المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.‏



وفي ما يلي نص البيان الصادر عن المقاومة الإسلامية:‏



بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم



دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، استهدف مجاهدو ‌‌‌‏المقاومة ‌‏الإسلامية يوم الثلاثاء 06-08-2024 مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة افيفيم بالأسلحة ‌‏المناسبة واصابوه إصابة مباشرة.‏



‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الثلاثاء 06-08-2024‏

‏01 صفر 1446 هـ