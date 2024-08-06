كتيبة جنين: مجاهدونا يخوضون اشتباكات عنيفة ويحققون إصابات مباشرة بصفوف الاحتلال

وقالت كتيبة جنين في بيان عسكري، أن مقاتليها يمطرون القوات بزخات من الرصاص كما قام أبطالنا بتفجير عبوة ناسفة معدة مسبقًا في قوات العدو المقتحمة بمحور النسيم محققين إصابات مباشرة.



وتواصل قوات الاحتلال اقتحام مدينة جنين ومخيمها، وتدمير البنية التحتية، وسط اندلاع مواجهات وتحليق لطائرات الاستطلاع في الأجواء.



وذكرت مصادر أمنية ومحلية، أن قوات الاحتلال واصلت الاقتحام الذي بدأته لمدينة جنين ومخيمها منذ مساء أمس، مخلفة أضرارا مادية جسيمة في البنية التحتية وفي ممتلكات المواطنين، خاصة في شارع جنين – حيفا، مدخل المدينة الغربي بالقرب من صيدلية الظاهر ودوار الأحمدين، وفي شارع الناصرة، وداخل أسواق جنين، وفي حيي الجابريات وخلة الصوحة، وفي دوار الحمامة.



وفي مخيم جنين ألحقت جرافات الاحتلال دمارا واسعا وكبيرا في البنية التحتية، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة من المدينة والمخيم جراء استهداف قوات الاحتلال للمحولات الكهربائية، وسط اندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن اصابات.



ودمرت جرافات الاحتلال منازل في شارع مهيوب في المخيم، ومنع الإسعاف والدفاع المدني من إخلاء المنازل في الشارع، فيما لا تزال تتواصل المواجهات العنيفة في جنين ومخيمها مع تواصل جرافات الاحتلال بتدمير واسع للبنية التحتية.