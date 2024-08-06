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الثلاثاء 6 آب 2024 ساعة 09:09

بزشكيان يهنئ الرئيس الفنزويلي لفوزه في الانتخابات الرئاسية

بزشكيان يهنئ الرئيس الفنزويلي لفوزه في الانتخابات الرئاسية
وقدم الرئيس الايراني مسعود بزشكيان في اتصاله الهاتفي مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، التهنئة للرئيس الفنزويلي لفوزه في الانتخابات الرئاسية، وأعلن التضامن مع الشعب الفنزويلي الثوري المناضل، ومستنكرا اي تدخل اجنبي في الشؤون الداخلية لفنزويلا.

واذ اعلن استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية لتنمية التعاون الشامل بما في ذلك رفع مستوى التبادل والتعاون الاقتصادي والتجاري وكذلك تصدير الخدمات الفنية والهندسية الى فنزويلا، اكد بزشكيان اهمية التنفيذ التام والسريع لجميع الاتفاقات المبرمة بين البلدين.

من جانبه، أعرب الرئيس الفنزويلي،وفقا لارنا،عن شكره للتهنئة الرافعة للمعنويات من قبل بزشكيان، وأكد رغبة واستعداد بلاده بتنمية التعاون مع الجمهورية الاسلامية الايرانية اكثر فأكثر، وصرح: ان تحقيق قفزة في التعاون يصب في مصلحة التطور والرفاه والسعادة لكلا البلدين.

واعتبر مادورو بروز بعض الاضطرابات في بلاده بعد اجراء الانتخابات الرئاسية بأنها مؤامرة صهيونية بالتعاون مع اميركا وبعض الدول الغربية بهدف تدمير الدول المستقلة، مضيفا: سنقاوم وسنصمد مرة اخرى في مواجهة هكذا مؤامرات ولا شك سننتصر.
رقم : 1152270
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