القضاء الإيراني: لم يتم اعتقال أحد في جريمة اغتيال الشهيد هنية

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية في مؤتمر صحفي حول اجراءات القضاء بشأن جريمة اغتيال الشهيد هنية: فور وقوع هذه الحادثة، وبتوجيه من رئيس الجهاز القضائي للقوات المسلحة، تم طرح هذا الأمر على جدول الأعمال، وبدأ التحقيق.



وأضاف، حيث توجه المحقق العسكري والمدعي العام العسكري في طهران إلى مكان الحادث، ويجري العمل على جمع الوثائق وسيتم الإعلان عن النتائج فور الانتهاء من التحقيق.



وتابع: الآن هناك إشاعات وتكهنات في الصحف ووسائل التواصل حول الاعتقالات، لكن حتى اليوم لم يتم اعتقال أي شخص على خلفية هذه القضية والإشاعات كاذبة.