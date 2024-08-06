4 شهداء في غارة صهيونية على ميفدون جنوب لبنان

وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 4 أشخاص في الغارة "الإسرائيلية" على بلدة ميفدون جنوب لبنان، مؤكدة إصابة شخص بجروح في الغارة على بلدة الخيام كحصيلة أولية.