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الثلاثاء 6 آب 2024 ساعة 11:24

4 شهداء في غارة صهيونية على ميفدون جنوب لبنان

4 شهداء في غارة صهيونية على ميفدون جنوب لبنان
وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 4 أشخاص في الغارة "الإسرائيلية" على بلدة ميفدون جنوب لبنان، مؤكدة إصابة شخص بجروح في الغارة على بلدة الخيام كحصيلة أولية.
رقم : 1152303
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