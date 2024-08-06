قيادة عمليات بغداد تطلق عملية أمنية واسعة في العاصمة ومحيطها

وقالت القيادة في بيان ورد لـ “السومرية نيوز”: إنه “ضمن الخطط المرسومة لتعزيز الأمن والاستقرار ضمن محيط العاصمة نفذت قطعات فرقة المشاة السابعة والقطعات والأجهزة الأمنية الملحقة بها عمليات بحث وتفتيش واستطلاع مسلح في قرى وأرياف وبساتين مناطق جنوب العاصمة، نتج عنها إلقاء القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، إضافة إلى ضبط كدس للمواد المتفجرة ومخلفات حربية لعصابات “داعش” الإرهابية المنهزمة”.



وفي السياق نفسه، أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية اليوم عن تنفيذ عملية نوعية سريعة بناء على معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية في محافظة الأنبار أسفرت عن القبض على إرهابي ينتمي إلى عصابات “داعش” الإرهابية ويعمل مصدر معلومات لهم في المحافظة.