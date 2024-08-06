إنقاذ 75 مهاجراً قبالة السواحل اليونانية

ونقلت وكالة فرانس برس عن قوات خفر السواحل قولها في بيان: إن “هؤلاء الأشخاص كانوا على متن مركب شراعي في جنوب غرب مدينة بيلوس الساحلية وسينقلون إلى ميناء كالاماتا” دون ذكر جنسياتهم أو الميناء الذي انطلقوا منه.



وفي حزيران من العام الماضي غرقت سفينة صيد متهالكة بعدما أبحرت من مدينة طبرق الساحلية شرق ليبيا، وعلى متنها أكثر من 750 شخصاً جنوب غرب بيلوس، وقضى يومها أكثر من 600 شخص، فيما نجا نحو 150 آخرين.



وقدّم عشرات الناجين شكوى جنائية ضد خفر السواحل اليوناني، معتبرين أنهم استغرقوا ساعات للرد على الرغم من التحذيرات الصادرة عن وكالة مراقبة الحدود الأوروبية “فرونتكس” ومنظمة “هاتف الإنذار” غير الحكومية.