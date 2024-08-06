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الثلاثاء 6 آب 2024 ساعة 14:22

الاحتلال يرتكب 3 مجازر خلال الساعات الـ24 الماضية

الاحتلال يرتكب 3 مجازر خلال الساعات الـ24 الماضية
وأوضحت الوزارة، أنّ عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، ارتفع إلى 39 ألفاً و653 شهيداً، و91 ألفاً و535 جريحاً.
 
من جهته، أفاد مراسل الميادين في قطاع غزة، عن قصف مدفعي إسرائيلي، استهدف المناطق الغربية لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، فيما قام "جيش" الاحتلال، بنسف مباني سكنية شرقي المدينة، رافق ذلك استهداف من مدفعية الاحتلال.
 
كذلك، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، عن عمله على انتشال عشرات الشهداء من المناطق الشرقية لخان يونس وشمالي رفح.
 
وأكد مصدر قيام الاحتلال بـ4 غارات جوية استهدفت أرضاً زراعيةً شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، إضافةً إلى قصفه منزلاً في منطقة المشاعلة في دير البلح.
 
وتزامن مع الغارات الجوية التي نفذها طيران الاحتلال، إطلاق نار مكثّف من آليات الاحتلال على مناطق شرقي المدينة. واستهدفت مدفعية الاحتلال شمالي غربي النصيرات وسط قطاع غزة، بحسب مراسل الميادين، إضافةً إلى استهدافه منطقة المغراقة والزهراء وشمالي المخيم في عدّة مرّات.
 
وقصفت مدفعية الاحتلال، محيط المجمع الإسلامي في حي الصبرة، ثم تجدّد في مناسبة ثانية استهدافها للحي جنوبي مدينة غزة.
 
 وأكد الدفاع المدني سقوط شهيد نتيجة قصف مدفعي إسرائيلي، على منطقة العطاطرة في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، فيما أفاد مراسل الميادين في غزة عن إطلاق دبابات الاحتلال نيرانها شمالي غربي بيت لاهيا شمالي القطاع.
رقم : 1152323
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