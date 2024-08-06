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الثلاثاء 6 آب 2024 ساعة 14:42

إصابة جنود أميركيين في هجوم صاروخي على قاعدة "عين الأسد" في العراق

إصابة جنود أميركيين في هجوم صاروخي على قاعدة "عين الأسد" في العراق
وفي وقت سابق الإثنين، أفادت مصادر الميادين، بدوي 3 انفجارات في قاعدة "عين الأسد" في الأنبار، غربي العراق، "ناتجة من قصف صاروخي وطيران مسّير". 
 
وبحسب "البرقية الأمنية"، جرى استهداف قاعدة عين الأسد بصاروخين وطائرة مسيّرة، عند الساعة الـ21:00 بالتوقيت المحلي. 
 
وفي السياق، قال مسؤول عسكري أميركي للميادين إنّ بلاده "أخذت علماً بالتقارير بشأن وقوع انفجارات قرب قاعدة عين الأسد"، مضيفاً أنّه "ليس لديه أي معلومات إضافية حالياً".
 
ويأتي هذا الهجوم بعد عدوان أميركي على جرف الصخر، أدّى إلى ارتقاء شهداء وجرحى من الحشد الشعبي.
 
وكانت القوات الأميركية في قاعدة "عين الأسد" تعرّضت لاستهدافٍ في السابع عشر من تموز/يوليو الفائت بطائرات مسيرة انقصاضية، استهدفت مركزاً تجارياً ومحطة وقود، داخل الجناح العسكري الأميركي.
 
يأتي ذلك في الوقت الذي يواصل الاحتلال الإسرائيلي، بدعم أميركي، عدوانه على قطاع غزة منذ نحو 10 أشهر، الأمر الذي خلّف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى.
 
وكانت الولايات المتحدة والعراق شرعا، في كانون الثاني/يناير، في محادثاتٍ بشأن "إنهاء التحالف العسكري الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق وكيفية إبداله بعلاقاتٍ ثُنائية".
 
وأصبحت المحادثات بشأن مستقبل الوجود العسكري الأميركي الآن أكثر إلحاحاً وسط إصرار واشنطن على دعم العدوان الإسرائيلي على غزّة، ووسط الدعوات العامة المتزايدة من الحكومة العراقية للولايات المتحدة إلى سحب قواتها من البلاد.
رقم : 1152326
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