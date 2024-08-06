واشنطن عقب استهداف قاعدة "عين الأسد": ملتزمون بأمن "إسرائيل"

وأكّد أوستن في اتصال مع وزير "الأمن" في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الثلاثاء، على أن الهجوم الصاروخي الذي تعرضت له قاعدة "عين الأسد" الجوية في العراق، يوم الإثنين، يمثّل "تصعيداً خطيراً".

وقال البنتاغون في بيان له، إن أوستن شدّد في الاتصال مع غالانت على ضرورة تعزيز موقف واشنطن العسكري في الشرق الأوسط، وأبلغه "بالتدابير الرامية إلى تعزيز الموقف العسكري الأميركي في المنطقة في ضوء هذا الموقف المتصاعد".

وفي هذا السياق، أصيب خمسة جنود أميركيين على الأقل، في هجوم صاروخي على قاعدة "عين الأسد" الجوية غرب العراق، أحدهم حالته حرجة، بحسب ما أفادت به وكالة "رويترز" عن مسؤولين أميركيين.

ويأتي هذا الهجوم بعد عدوان أميركي على جرف الصخر، أدّى إلى ارتقاء شهداء وجرحى، في استهداف تمّ عبر طائرات مسيرة، لقوات تابعة لعمليات الجزيرة في الحشد الشعبي، تعود لقاطع جرف النصر. واستهدف كذلك رادارات وتجهيزات إنذار مبكر.