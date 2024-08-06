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الثلاثاء 6 آب 2024 ساعة 14:58

بالمسيّرات الانقضاضية.. حزب الله يشنّ هجوماً على ثكنة "شراغا" في عكا

بالمسيّرات الانقضاضية.. حزب الله يشنّ هجوماً على ثكنة "شراغا" في عكا
وجاءت هذه العملية رداً على ‏الاعتداء والاغتيال اللذين نفّذهما الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عبا، بحسب ما أعلنت المقاومة في بيانها.
 
وفي عملية أخرى، نفّذ حزب الله كميناً استهدف ملالةً إسرائيليةً في محيط موقع "رويسات العلم"، بالصواريخ الموجهة.
 
وأكدت المقاومة تحقيق إصابة مباشرة في الملالة، ما أدى إلى تدميرها، وسقوط طاقمها بين قتيل ومصاب.
 
وفي التفاصيل التي أوردتها المقاومة، في بيان، فقد تم الاستهداف عند وصول الملالة إلى نقطة المكمن، وذلك بعد رصدها من قبل المجاهدين، ومراقبتهم قوات الاحتلال في مزارع شبعا المحتلة.
 
إلى جانب ذلك، استهدفت موقع "المرج"، بقذائف المدفعية، محققةً إصابةً مباشرة.
 
وأكدت المقاومة أنّ هذه العمليات تأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته.
 
وكان مصدر قد أفاد باختراق 3 مسيّرات من لبنان المجال الجوي لفلسطين المحتلة.
 
وفي وقت سابق اليوم، استهدفت المقاومة مبنىً يستخدمه جنود الاحتلال في مستوطنة "أفيفيم"، بالأسلحة المناسبة، محققةً إصابات مباشرة، وتجمعاً للجنود ‌الإسرائيليين قرب موقع "بركة ريشا"، بصواريخ "بركان".
 
سقوط قتيل إسرائيلي
في كيان الاحتلال، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية سقوط قتيل في الجليل الغربي، من جراء انفجار مسيّرات.
 
وأكد الإعلام الإسرائيلي أيضاً إصابة جنديين اثنين في الهجوم الذي نفّذه حزب الله على "شراغا"، مشيراً إلى اشتعال النيران داخل الثكنة، واندلاع حريق في بستان في الجليل الغربي.
 
كذلك، أعلن مدير مستشفى "نهاريا" الإسرائيلي التعامل مع 7 إصابات، إحداها حرجة.
 
ودوّت صفارات الإنذار في عكا وعدد من المستوطنات شمالي فلسطين المحتلة، بعد الهجوم بالطائرات المسيّرة.
 
شهداء وجرحى في جنوبي لبنان
بالتوازي، تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات اللبنانية الجنوبية، حيث استهدفت غارة للاحتلال منزلاً في بلدة ميفدون، أسفرت عن استشهاد 5 أشخاص، بحسب ما أعلنته وزراة الصحة اللبنانية.
 
كذلك، أُصيب فتى بجروح متوسطة من جراء القصف المدفعي الإسرائيلي الذي استهدف بلدة الوزاني، وأُصيب شخص آخر في الغارة التي استهدفت بلدة الخيام.
 
واستهدفت غارتان إسرائيليتان أيضاً بلدتي العديسة ورب ثلاثين.
 
وفي غضون ذلك، زفّت المقاومة الإسلامية في لبنان شهيداً على طريق القدس، هو حسن منصور منصور (جهاد)، من بلدة جبشيت الجنوبية.
رقم : 1152331
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