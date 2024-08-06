أوغندا: الشرطة تعتقل 14 من مسؤولي وأنصار المعارضة على خلفية الاحتجاجات

وتأتي الاعتقالات وعمليات الترحيل الشهر الماضي، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز"، في وقت شهدت فيه كل من كينيا وأوغندا تظاهرات على خلفية الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلدين.

وقال محامون عن "المنتدى الأوغندي للتغيير الديمقراطي" المعارض، إن "السلطات الكينية اعتقلت، في 23 تموز/يوليو الماضي، 36 عضواً كانوا قد سافروا إلى هناك لحضور دورة تدريبية".

وأضاف المحامون أنه تم ترحيلهم الأعضاء إلى أوغندا حيث وُجهت إليهم تهم بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب، وهو ما نفاه أعضاء المعارضة الأوغندية.

وقال المتحدث باسم الشرطة الأوغندي، باتريك أونيانغو، إن "عمليات الاعتقال تمت بتهمة المشاركة في أنشطة تجمع غير قانونية"، فيما اتهمتهم المحكمة لاحقاً بأنهم "مصدر إزعاج عام"، وفقاً لما جاء في لائحة الاتهام التي اطلعت عليها "رويترز"، وهو ما نفوه.

يشار إلى أنه تم إطلاق سراح 4 متهمين بكفالة مالية، بينما سجن الباقون بانتظار محاكمتهم، في 7 آب/أغسطس الجاري، وفقاً لما ذكره مسؤول في "المنتدى الأوغندي للتغيير الديمقراطي"، بحسب ما أفادت "رويترز".