شهداء في عدوان على الضفة الغربية.. وإصابات للاحتلال في جنين والقدس

وأفادت وزارة الصحة، في بيانٍ، باستشهاد الشابين وليد جمال محمد حسين (33 عاماً) وخضر حسين خضر أبو قطنة ( 33 عاماً) وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة، برصاص الاحتلال في كفر قود.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات "جيش" الاحتلال حاصرت منزلاً في القرية، وأطلقت النار في اتجاه بكثافة، وسط اندلاع مواجهات وتحليق لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في الأجواء.

وأكدت جمعية الهلال الأحمر أيضاً، ارتقاء 4 فلسطينيين، وإصابة 3 آخرين، واحد بحالة وصفها بالحرجة جداً، من جراء قصف الاحتلال مركبتين في الحي الشرقي من مدينة جنين.

وفي بيت لحم، جنوبي الضفة، ارتقى الشاب، محمد رزق إبراهيم هماش، برصاص الاحتلال، وفق ما أعلنت وزارة الصحة.

فصائل المقاومة تزف الشهداء

وزفت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الشهداء المجاهدين عمر الزعيم أبو عبيد، سيف الزعيم أبو عبيد، أيهم جبر زكارنة، أحمد حسام الدين السعدي، وخطاب بدوية من جنين.

كما زفت الشهيد المجاهد الطفل بلال عز الدين صوافطة من طوباس، ومنفذ عملية "النفق" الشهيد المجاهد محمد رزق الطويل من مخيم الدهيشة.

وأكدت الحركة، في بيانٍ، أنّ جرائم الاحتلال وممارسات "لن تثنيها عن الاستمرار في مواجهة الاحتلال وجرائمه في فلسطين".

وأشارت إلى أنّ الصمت الدولي والعربي على مجازر الاحتلال والإبادة الجماعية التي يرتكبها في قطاع غزة بدعم أميركي، والوحشية التي يمارسها داخل السجون، هي بمثابة ضوء أخضر لاستمراره في جرائمه.

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين زفّت أيضاً شهداء الضفة الغربية، مؤكدةً أن توسيع الاحتلال لعدوانه واغتيالاته لن يستطيع إخماد المقاومة.

وقد أُعلن الإضراب الشامل، غداً الأربعاء، في جنين حداداً على أرواح شهدائها وشهداء فلسطين.

إصابات للاحتلال في جنين والقدس

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابة جندي في اشتباك في مخيم جنين وجنديين من ما يسمى "حرس الحدود" التابع للاحتلال، "نتيجة انقلاب آليتهم عند مدخل جنين"، حد قولها.

وتبنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عملية الطعن عند حاجز النفق العسكري بين القدس المحتلة وبيت لحم، والتي أسفرت عن إصابة مجندة إسرائيلية، وارتقى فيها منفذ العملية.

المقاومة تتصدى للاحتلال في جنين

وفي وقت سابق اليوم، أكدت كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس) - كتيبة جنين تصديها، بالاشتراك مع فصائل المقاومة، لقوات الاحتلال المتوغلة في مدينة جنين ومخيمها.

وقالت أنه تم استهداف جنود الاحتلال وآلياتهم العسكرية، بالرصاص والعبوات الناسفة.

كذلك، أعلنت سرايا القدس (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين) - كتيبة جنين، تفجيرها عبوةً ناسفة معدة مسبقاً بآلية للاحتلال في جنين، مؤكدين تحقيق إصابات مباشرة.

كما أعلنت خوضها اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال المقتحمة في المحور الشرقي و"أمطروها بزخات من الرصاص".

من جهتها، فجّرت كتائب شهداء الأقصى - كتيبة جنين، عبوةً ناسفةً شديدة الانفجار في آليات وجنود الاحتلال في محيط مقبرة الشهداء، واستهدفتهم بوابل من الرصاص.

وقالت كتائب المجاهدين (الجناح العسكري لحركة المجاهدين) - كتيبة جنين، في بيان، إنها "فجرت عبوتين ناسفتين معدتين مسبقاً في آليات الاحتلال في محيط دوار السينما في مدينة جنين وحققت فيها إصابات مباشرة".