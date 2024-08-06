نصرالله: على سكان حيفا أن يكونوا مستعدين لأيّ سيناريو

وشدّد نصرالله خلال الإحتفال التأبيني الذي نظّمه "حزب الله" بمناسبة مرور أسبوع على استشهاد القيادي فؤاد شكر، على أنّ "النيل من القادة الكبار لن يتمكّن من المسّ لا بإرادتنا ولا بمعنوياتنا ولا بقوّتنا وعزمنا على مواصلة الطريق".

وأشار إلى أنّه "في إدارة جبهة الإسناد اللبنانية، كان شكر يُتابع ويقود ويُدير ويُواصل العمل". وأضاف: "كان من صنّاع النصر في عام 2000، وكانت غرفة العمليات الأساسية في عهدته خلال حرب تموز 2006".

وقال: "نحن في مثل هذه الأحداث، كما في موضوع القادة الذين سبقوا، نعترف بالألم والحزن لأننا بشر طبيعيون، ونعترف بحجم الخسارة، وخسارتنا مع السيّد محسن كبيرة جداً، ولكن هذا لا يهزنا على الإطلاق والدليل استمرار العمليات".

ولفت نصرالله إلى أنّ "في الأيام والأسابيع القليلة الماضية، حصلت أحداث واتُخذت قرارات وتطوّرت ظروف تساعد بقوة على تبيان وفهم حقيقة الأهداف التي تسعى إليها حكومة نتنياهو المتطرفة والمتوحشة".

وقال إنّ "على سكان حيفا أن يكونوا مستعدين لأيّ سيناريو"، مشيرا الى ان "الإسرائيلي يرفض إقامة دولة فلسطينية حتى ولو في غزة" وان "مشروع إسرائيل في الضفة الغربية هو توسيع الاستيطان وتهجير الفلسطينيين باتجاه الأردن تمهيدا لضم الضفة".

وأضاف نصرالله: "تم احتواء منظمة التحرير بعد اتفاق أوسلو وحديث أميركا عن حل الدولتين هو نفاق".

كما اعتبر أن "الكذب الأميركي دليل على أن إسرائيل لم تعد قوية كما كانت"، واكمل: "على الرغم من الإستنفار الإسرائيلي في الشمال إلا أن مسيّرات المقاومة وصلت إلى أهداف بعيدة".

هذا وقال ان "المنطقة اليوم أمام مخاطر حقيقية ولا بد للجميع أن يفهم أبعاد المعركة الحالية ومخاطرها على فلسطين والاردن وسوريا"، لافتاً الى أن "ليس هناك ما يمنع إسرائيل من هدم الأقصى وبالتالي يجب منعها من أي انتصار".

وتابع نصرالله: "على الرغم من استهداف شكر وهنية إلا أن إسرائيل لا تزال في وضع صعب إذ إن العمليات ضدّها مستمرة والأسرى لم يعودوا بعد بالاضافة إلى تكبّدها خسائر إقتصادية كبيرة".

وأكمل: "نحن في معركة لها أفق وندعو المقاومة في غزة والضفة الغربية إلى الصبر كما ندعو كافة جبهات الإسناد إلى الاستمرار بعملياتها".