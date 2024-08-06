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الثلاثاء 6 آب 2024 ساعة 17:41

أبرز تطورات طوفان الأقصى 6-8-2024

أبرز تطورات طوفان الأقصى 6-8-2024
ب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أعلنت عن تمكنها من "إيقاع قوة مدرعة صهيونية في كمين محكم"، في شارع جورج بالقرب من مسجد التابعين شرق مدينة رفح جنوبي القطاع، دمرت فيه ناقلتي جند من نوع "نمر" بعبوة العمل الفدائي وقذيفتي "الياسين 105".
 
كما أعلنت عن استهدافها، في الكمين نفسه، دبابة من نوع "ميركافا" حضرت مع قوة النجدة أثناء سحب ناقلة جند مدمرة من مكان الكمين.
 
كما أعلنت كتائب القسام عن استهداف مقر قيادة الاحتلال في محور "نتساريم" (ممر يفصل مدينة غزة وشمالها عن المنطقة الوسطى وجنوب قطاع غزة) بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من "عيار 114 ملم".
 
ونشرت سرايا القدس، الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، مشاهد من تفخيخ أحد المنازل بالقنابل اليدوية محلية الصنع في محور القتال في حي تل الهوا جنوبي غربي مدينة غزة.
 
ومن جهتها كتائب شهداء الأقصى، نشرت مشاهد من استهداف تحشدات وتمركز للآليات في محيط معبر رفح بصاروخين من نوع ( 107 )، وأعلنت عن استهدافها تموضع جنود وآليات قوات الاحتلال بقذائف الهاون، العيار النظامي، في محور القتال شرق شارع "جورج" في مدينة رفح جنوبي القطاع.
 
كما أعلنت استهداف قوات الاحتلال المتواجدة في محور "نتساريم" بصلية صاروخية من "نوع 107".
 
واعترفت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة ضابط وجندي في الاحتياط بجروح بليغة بمعارك جنوب قطاع غزة، اليوم.
 
وبالتوازي أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الثلاثاء، استهدافها مبنىً يستخدمه جنود الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة "أفيفيم"، شمالي فلسطين المحتلة، بالأسلحة المناسبة، محققةً إصابات مباشرة.
 
وأكدت المقاومة، في بيان، أنّ هذه العملية تأتي رداً على الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت القرى الجنوبية اللبنانية والمنازل الآمنة.
 
كذلك، استهدف حزب الله تجمعاً لجنود ‌الاحتلال قرب موقع "بركة ريشا"، بصواريخ "بركان".
 
وشدّد على أنّ هاتين العمليتين جاءتا دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته.
 
وفي كيان الاحتلال، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ صاروخاً مضاداً للدروع استهدف منزلاً في "أفيفيم"، وتسبّب بأضرار في المكان.
 
وأشار الإعلام الإسرائيلي إلى دوي صفارات الإنذار "كرم بن زمر" و"كفار غلعادي" و"مرغليوت" و"مسكاف عام" و"كريات شمونة" في الشمال.
 
وأمس الإثنين، نفّذ حزب الله عدة عمليات ضدّ "جيش" الاحتلال في شمالي فلسطين المحتلة، حيث استهدف موقع "المالكية" بمسيّرة هجومية انقضاضية، أصابت أهدافها بدقة.
 
واستهدف أيضاً ثكنات "راميم" و"زرعيت" و"زبدين" بقذائف المدفعية، موقع "رأس الناقورة" البحري بالقذائف المدفعية الثقيلة، ومرابض المدفعية في "خربة ماعر" بالأسلحة الصاروخية.
 
ورداً على اعتداءات الاحتلال والاغتيالات التي نفّذها في بلدات البازورية ودير سريان وحولا وميس الجبل، شنّت المقاومة هجومين جويين بسربين من المسيّرات الانقضاضية على مقرّ  قيادة الفرقة 91 المستحدث في ثكنة "إيليت" وقاعدة "جبل نيريا"، مستهدفةً أماكن تموضع ‏واستقرار ال‏ضباط والجنود في كل منهما.
رقم : 1152353
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