تركيا والصومال يبحثان التعاون في مجال التدريب الدبلوماسي

ووفق بيان وزارة الخارجية الصومالية، تناولت المناقشات أيضاً تعزيز العلاقة بين الأكاديمية التركية والمعهد الدبلوماسي الصومالي بهدف "الارتقاء بالشراكة وتعزيز التبادل القوي للخبرات وأفضل الممارسات".

ولفت البيان إلى أن "الفقي أعرب عن امتنانه العميق لتركيا على دعمها الثابت للصومال"، مشيراً إلى أن "أنقرة درّبت أكثر من 80 دبلوماسياً صومالياً على مدى السنوات الـ15 سنة الماضية".

واتخذت العلاقات بين الصومال وتركيا طابعاً جديداً منذ عام 2011، بعدما أجرى الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، زيارة إلى الصومال. بالإضافة إلى وجود أكثر من 150 مشروع مساعدات تنموية نفذتها وكالة التعاون والتنسيق التركية "تيكا" في البلد الأفريقي منذ العام 2011.