الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 6 آب 2024 ساعة 17:51

"التجنيد أسوأ من الموت".. مواجهات بين "الحريديم" وشرطة الاحتلال احتجاجاً على التجنيد

"التجنيد أسوأ من الموت".. مواجهات بين "الحريديم" وشرطة الاحتلال احتجاجاً على التجنيد
أتى ذلك بعدما اقتحم "الحريديم" من التيار اليروشلمي القاعدة لإخراج "الحريديم" الذين جُنّدوا في "جيش" الاحتلال. 

وخلال اقتحامهم قاعدة "تل هاشومير"، هتفوا بعبارات مناهضة للتجنيد، مثل "التجنيد أسوأ من الموت".  

وعلى ضوء ذلك، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ اليوم الأول لتجنيد "الحريديم" فشل، وذلك بعد "استجابة بعض الشباب فقط ممن تمت دعوتهم". 

وأمس الاثنين، وفي نفس القاعدة، وقعت صدامات بين شرطة الاحتلال الإسرائيلي ومئات الأشخاص من "الحريديم"، بعدما وصل المئات من "الحريديم" في حافلات إلى مكتب التجنيد في القاعدة، احتجاجاً على استدعاء "الجيش" الإسرائيلي 1200 حريدي ضمن إجراءات "أمر التجنيد الأول".

وردّد "الحريديم" المحتجون هتافاتٍ رافضةً للتجنيد، من بينها "نموت ولا نلتحق بالجيش"، فيما كانت الشرطة و"الجيش" الإسرائيليان قد أنزلا قواتٍ كبيرةً إلى المكان، حيث أغلقت الشرطة الشارع حول المكتب مسبقاً.

وتعليقاً على هذه الأحداث، قال حزب "يش عتيد"، إنّ "3 قواعد لـلجيش الإسرائيلي اقتُحمت في الأسبوع الأخير، ليس من جانب حماس أو حزب الله، وإنّما من جانب جماعات محرضة تريد الفوضى والتهرب من الخدمة"، وذلك في إشارة إلى ما جرى في قواعد بيت ليد و"سدي تيمان" و"تل هاشومير". 

يُذكر أنّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي نشر في 9 تموز/يوليو الماضي خطةً تهدف إلى تجنيد 3 آلاف من اليهود "الحريديم" في صفوفه، في ظل حاجته الملحة إلى الجنود مع استمرار الحرب على قطاع غزة.

وتقضي الخطة بتجنيد 3 آلاف من "الحريديم" تتراوح أعمار 50% منهم بين 18 و21 عاماً، و40% بين 21 و24 عاماً، إلى جانب 10% بين 24 و26 عاماً.

وبعد ذلك، حثّ الحاخام السفاردي الأكبر لـ"إسرائيل"، إسحاق يوسف، على "عدم الالتحاق بمكاتب التجنيد وتمزيق أوامر التجنيد وعدم التعاون مع الجيش".

 
رقم : 1152359
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
نصرالله: على سكان حيفا أن يكونوا مستعدين لأيّ سيناريو
نصرالله: على سكان حيفا أن يكونوا مستعدين لأيّ سيناريو
كتيبة جنين: مجاهدونا يخوضون اشتباكات عنيفة ويحققون إصابات مباشرة بصفوف الاحتلال
كتيبة جنين: مجاهدونا يخوضون اشتباكات عنيفة ويحققون إصابات مباشرة بصفوف الاحتلال
6 آب 2024
‌‌‌‏المقاومة ‌‏الإسلامية في لبنان تستهدف مبنى لجنود العدو في مستعمرة "أفيفيم"
‌‌‌‏المقاومة ‌‏الإسلامية في لبنان تستهدف مبنى لجنود العدو في مستعمرة "أفيفيم"
6 آب 2024
إصابة جنود أميركيين بهجوم صاروخي على قاعدة "عين الاسد" في العراق
إصابة جنود أميركيين بهجوم صاروخي على قاعدة "عين الاسد" في العراق
6 آب 2024
قادة الاحتجاجات في بنغلاديش يطالبون بتولي الفائز بنوبل محمد يونس الحكومة المؤقتة
قادة الاحتجاجات في بنغلاديش يطالبون بتولي الفائز بنوبل محمد يونس الحكومة المؤقتة
6 آب 2024
بسبب الشهيد هنية.. "ميتا" تعتذر من رئيس وزراء ماليزيا
بسبب الشهيد هنية.. "ميتا" تعتذر من رئيس وزراء ماليزيا
6 آب 2024
ايران تجدد تاكيدها توجيه رد قوي ومفاجئ على اغتيال الشهيد هنية
ايران تجدد تاكيدها توجيه رد قوي ومفاجئ على اغتيال الشهيد هنية
6 آب 2024
في اليوم 305 للعدوان.. 4 شهداء و7 إصابات برصاص الاحتلال في عقابا وطوباس
في اليوم 305 للعدوان.. 4 شهداء و7 إصابات برصاص الاحتلال في عقابا وطوباس
6 آب 2024
نتنياهو يتهيأ للاختباء تحت الأرض لفترة طويلة
نتنياهو يتهيأ للاختباء تحت الأرض لفترة طويلة
5 آب 2024
في اليوم 304 للعدوان.. الاحتلال يواصل ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة
في اليوم 304 للعدوان.. الاحتلال يواصل ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة
5 آب 2024
سلطات كوريا الشمالية أعلنت نقل 250 قاذفة صواريخ إلى الحدود بين الكوريتين
سلطات كوريا الشمالية أعلنت نقل 250 قاذفة صواريخ إلى الحدود بين الكوريتين
5 آب 2024
53 شهيدا وعشرات الجرحى والمفقودين منذ فجر الأحد
53 شهيدا وعشرات الجرحى والمفقودين منذ فجر الأحد
5 آب 2024
حزب الله يستهدف
حزب الله يستهدف 'أييليت هشاحر'.. والاحتلال يقر بإصابات
5 آب 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الحرس الثوري يصدر بيانه الـ3 حول اغتيال الشهيد هنية وهذه تفاصيله
إغلاق معبر رفح ..إصرار إسرائيلي على الإبادة الجماعية
السيد خامنئي: الطلاب الأميركيون كشفوا زيف حكومتهم تجاه حقوق الإنسان
هل تُعجّل مسيرة "يافا" اليمنية بوقف العدوان على غزة؟