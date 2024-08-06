الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 6 آب 2024 ساعة 18:03

حكم بسجن 3 مرشحين لرئاسة التونس والحرمان من الترشح مدى الحياة

حكم بسجن 3 مرشحين لرئاسة التونس والحرمان من الترشح مدى الحياة
وقضت محكمة تونسية في نفس الملف بثمانية أشهر سجنا ضد كل من المرشح عبد اللطيف المكي والمرشح نزار الشعري مع الحرمان من الترشح للانتخابات مدى الحياة نقلا عن وسائل إعلام محلية.
 
وأكد مدير حملة المرشح عبد اللطيف المكي عدم علمهم بالأحكام الصادرة وكذلك فريق حملة المرشح نزار الشعري .
 
فيما قال المسعودي " إن محكمة تونسية قضت يوم الاثنين، بسجنه مع حرمانه من الترشح للرئاسة مدى الحياة" .
 
واعتبر المسعودي أن الحكم ظالم وهو بغاية استبعاده من المنافسة الانتخابية .
 
وانتقد القاضي بشدة الحكم مشددا على أنه جائر وتم تلفيق ملف التزكيات فقط لحرمانه من خوض المنافسة الانتخابية .
 
هذا وعبر عدد من المحامين في حديث لـ"عربي21"، عن استغرابهم واستنكارهم الشديد للأحكام الصادرة وبهذه السرعة خاصة أنهم طلبوا تأجيل النظر في الملف وتمت الاستجابة لطلباتهم .
 
وإلى حدود الاثنين الخامس من آب/ أغسطس بلغ عدد مطالب الترشح المودعة لدى هيئة الانتخابات 7 ملفات من بينها ترشح الرئيس الحالي قيس سعيد .
 
وستنتهي عملية قبول ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية لدى هيئة الانتخابات الثلاثاء 6 آب/ أغسطس الجاري ومن المنتظر أن تتولى الهيئة الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا بعد انقضاء آجال الطعون في أجل لا يتجاوز الثلاثاء الرابع من أيلول/ سبتمبر 2024.
رقم : 1152367
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
نصرالله: على سكان حيفا أن يكونوا مستعدين لأيّ سيناريو
نصرالله: على سكان حيفا أن يكونوا مستعدين لأيّ سيناريو
كتيبة جنين: مجاهدونا يخوضون اشتباكات عنيفة ويحققون إصابات مباشرة بصفوف الاحتلال
كتيبة جنين: مجاهدونا يخوضون اشتباكات عنيفة ويحققون إصابات مباشرة بصفوف الاحتلال
6 آب 2024
‌‌‌‏المقاومة ‌‏الإسلامية في لبنان تستهدف مبنى لجنود العدو في مستعمرة "أفيفيم"
‌‌‌‏المقاومة ‌‏الإسلامية في لبنان تستهدف مبنى لجنود العدو في مستعمرة "أفيفيم"
6 آب 2024
إصابة جنود أميركيين بهجوم صاروخي على قاعدة "عين الاسد" في العراق
إصابة جنود أميركيين بهجوم صاروخي على قاعدة "عين الاسد" في العراق
6 آب 2024
قادة الاحتجاجات في بنغلاديش يطالبون بتولي الفائز بنوبل محمد يونس الحكومة المؤقتة
قادة الاحتجاجات في بنغلاديش يطالبون بتولي الفائز بنوبل محمد يونس الحكومة المؤقتة
6 آب 2024
بسبب الشهيد هنية.. "ميتا" تعتذر من رئيس وزراء ماليزيا
بسبب الشهيد هنية.. "ميتا" تعتذر من رئيس وزراء ماليزيا
6 آب 2024
ايران تجدد تاكيدها توجيه رد قوي ومفاجئ على اغتيال الشهيد هنية
ايران تجدد تاكيدها توجيه رد قوي ومفاجئ على اغتيال الشهيد هنية
6 آب 2024
في اليوم 305 للعدوان.. 4 شهداء و7 إصابات برصاص الاحتلال في عقابا وطوباس
في اليوم 305 للعدوان.. 4 شهداء و7 إصابات برصاص الاحتلال في عقابا وطوباس
6 آب 2024
نتنياهو يتهيأ للاختباء تحت الأرض لفترة طويلة
نتنياهو يتهيأ للاختباء تحت الأرض لفترة طويلة
5 آب 2024
في اليوم 304 للعدوان.. الاحتلال يواصل ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة
في اليوم 304 للعدوان.. الاحتلال يواصل ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة
5 آب 2024
سلطات كوريا الشمالية أعلنت نقل 250 قاذفة صواريخ إلى الحدود بين الكوريتين
سلطات كوريا الشمالية أعلنت نقل 250 قاذفة صواريخ إلى الحدود بين الكوريتين
5 آب 2024
53 شهيدا وعشرات الجرحى والمفقودين منذ فجر الأحد
53 شهيدا وعشرات الجرحى والمفقودين منذ فجر الأحد
5 آب 2024
حزب الله يستهدف
حزب الله يستهدف 'أييليت هشاحر'.. والاحتلال يقر بإصابات
5 آب 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الحرس الثوري يصدر بيانه الـ3 حول اغتيال الشهيد هنية وهذه تفاصيله
إغلاق معبر رفح ..إصرار إسرائيلي على الإبادة الجماعية
السيد خامنئي: الطلاب الأميركيون كشفوا زيف حكومتهم تجاه حقوق الإنسان
هل تُعجّل مسيرة "يافا" اليمنية بوقف العدوان على غزة؟