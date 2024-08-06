حكم بسجن 3 مرشحين لرئاسة التونس والحرمان من الترشح مدى الحياة

وقضت محكمة تونسية في نفس الملف بثمانية أشهر سجنا ضد كل من المرشح عبد اللطيف المكي والمرشح نزار الشعري مع الحرمان من الترشح للانتخابات مدى الحياة نقلا عن وسائل إعلام محلية.

وأكد مدير حملة المرشح عبد اللطيف المكي عدم علمهم بالأحكام الصادرة وكذلك فريق حملة المرشح نزار الشعري .

فيما قال المسعودي " إن محكمة تونسية قضت يوم الاثنين، بسجنه مع حرمانه من الترشح للرئاسة مدى الحياة" .

واعتبر المسعودي أن الحكم ظالم وهو بغاية استبعاده من المنافسة الانتخابية .

وانتقد القاضي بشدة الحكم مشددا على أنه جائر وتم تلفيق ملف التزكيات فقط لحرمانه من خوض المنافسة الانتخابية .

هذا وعبر عدد من المحامين في حديث لـ"عربي21"، عن استغرابهم واستنكارهم الشديد للأحكام الصادرة وبهذه السرعة خاصة أنهم طلبوا تأجيل النظر في الملف وتمت الاستجابة لطلباتهم .

وإلى حدود الاثنين الخامس من آب/ أغسطس بلغ عدد مطالب الترشح المودعة لدى هيئة الانتخابات 7 ملفات من بينها ترشح الرئيس الحالي قيس سعيد .

وستنتهي عملية قبول ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية لدى هيئة الانتخابات الثلاثاء 6 آب/ أغسطس الجاري ومن المنتظر أن تتولى الهيئة الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا بعد انقضاء آجال الطعون في أجل لا يتجاوز الثلاثاء الرابع من أيلول/ سبتمبر 2024.