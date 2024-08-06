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الثلاثاء 6 آب 2024 ساعة 18:25

محاكمة أمريكي هدد بقتل "بايدن وهاريس" وإبادة المسلمين

محاكمة أمريكي هدد بقتل "بايدن وهاريس" وإبادة المسلمين
وكان عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي وجدوا 4359 منشورا لفرانك لوسيو كارييو "تستهدف العديد من المسؤولين"، وكان من بينها التهديد بقطع عيني هاريس ووَصْف طرقٍ مختلفة أراد بها قتل نائبة الرئيس، وفقا لسجلات المحكمة.

وتم الاستشهاد بعدد من المنشورات المماثلة في سجلات المحكمة، مع تهديدات مصورة ومفصلة ضد كامالا هاريس وآخرين، بما في ذلك منشور معاد للإسلام كتبه في 2023 حيث قال إنه يجب على الناس "الخروج بأسلحتهم و قتل جميع المسلمين".

وكان كارييو أكد لعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي عندما ذهبوا إلى منزله لأول مرة أنه كتب تلك المنشورات، وعثر العملاء على سلاحين ناريين في منزله.

وتم تحديد موعد لعقد جلسة استماع الخميس لتحديد ما إذا كان كاريليو سيبقى خلف القضبان في انتظار قرار في قضيته.

وكانت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن فازت رسميا ببطاقة الترشح عن الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بعد نشر اللجنة الوطنية للحزب النتائج النهائية لعملية التصويت التي استمرت خمسة أيام وانتهت مساء الاثنين.

ومن المحتمل أن تعلن هاريس اليوم الثلاثاء، عن قبولها رسميا بترشيح الحزب واختيار نائب لها في السباق نحو البيت الأبيض.

وكان رئيس اللجنة اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي قد أعلن الأسبوع الماضي، أن هاريس قد حصلت على العدد اللازم من أصوات المندوبين للترشح عن الحزب.

وباتت كامالا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة بعد إعلان الرئيس جو بايدن قبل أسبوعين تقريبا انسحابه من السباق، إثر ضغوط تعرض لها من داخل حزبه عقب تعثره في مناظرة مع المرشح الجمهوري دونالد ترامب.
رقم : 1152368
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