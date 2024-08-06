"ستخسر الكثير".. روسيا تحذّر أوكرانيا من تأجيل مفاوضات السلام

ونقلت وكالة "رويترز" عنه قوله "إن المحادثات لن تتم إلا باعتراف أوكرانيا بالأراضي التي انضمت إلى روسيا وتخلي كييف عن أي احتمال للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي".

من جانبه، قال وزير الدفاع الروسي السابق، السكرتير الحالي لمجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، إنه و"منذ أن طرح بوتين شروط السلام في 14 حزيران/يونيو فقدت أوكرانيا 420 كيلومتراً مربعاً من أراضيها، فضلاً عن تكبدها المزيد من الخسائر البشرية".

كما نقل التلفزيون الحكومي عن شويغو قوله إنّ "فرص أوكرانيا تتضاءل تدريجياً"، مشيراً إلى أنها إذا لم تقبل بالوقائع القائمة فإنها "ستخسر المزيد من الأراضي كلما تأخرت".

وكان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري ميدفيديف، قد أشار إلى أنّ انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي سيكون إعلان حرب على موسكو، مؤكداً أنّ إظهار الحلف الحكمة هو فقط ما قد يمنع دمار الكوكب.

وقال ميدفيديف لصحيفة "أرجومنتي إي فاكتي" الروسية، إنّ عضوية أوكرانيا ستتجاوز التهديد المباشر لأمن موسكو.