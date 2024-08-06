البنك الدولي يمنح إثيوبيا أكثر من مليار دولار لأول مرة بعد تعويم عملتها

وأفاد البنك، في بيان، بأنه "سيقرض إثيوبيا بهدف دعم الميزانية، في الوقت الذي تحاول فيه الدولة الواقعة في شرقي أفريقيا المضي قدماً في إعادة هيكلة ديونها طويلة الأمد".

وحصلت ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان على برنامج مدته 4 سنوات بقيمة 3.4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، يوم الاثنين الماضي، وذلك بعد ساعات من تعويم المصرف المركزي فيها عملة "البر"، ما يمهد الطريق أمام إصلاح ديونها للمضي قدماً.

وقال البنك الدولي إنه "سيقدم منحة بقيمة 1.5 مليار دولار أخرى على شكل خط ائتمان منخفض الفائدة، وهو جزء من أول تسهيل مباشر لدعم الميزانية يتم تقديمه لإثيوبيا".

وأضاف أن "هذه العملية السياسية تدعم الإصلاحات المحلية التي ستساعد البلاد في نهاية المطاف على التحول إلى نظام أكثر شمولاً، ما يسمح للقطاع الخاص بالمساهمة بقوة أكبر في النمو"، بحسب ما أورد البيان.