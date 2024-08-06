كامالا هاريس تختار حاكم ولاية مينيسوتا نائباً لها

ودخل والز، الذي اختارته هاريس، نائباً لها، عالم السياسة في زمن متأخر من حياته، التي أمضى بداياتها مدرّساً، وعنصراً في الجيش، قبل أن يحظى عام 2006 بمقعد في الكونغرس الأميركي.

وترشح والز للكونغرس، للمرة الأولى، عام 2006، واحتفظ بالمقعد حتى فاز بمنصب حاكم ولاية مينيسوتا عام 2018، ثم مرة أخرى عام 2022.

ولأنه حاكم ولاية مينيسوتا، التي توجد فيها جالية مسلمة كبيرة نسبياً، ذات وزن انتخابي كبير، يُعَدّ اختيار والز ترضية للناخبين المسلمين.

وفي الانتخابات التمهيدية للولاية، اختار أكثر من 18% من الناخبين الديمقراطيين، في الانتخابات التمهيدية للولاية، خيار "غير ملتزمين"، بدلاً من دعم الرئيس جو بايدن، كوسيلة للاحتجاج على دعمه غير المشروط لـ"إسرائيل".

وحصلت هاريس على ترشيح الحزب الديمقراطي لها، اليوم. وستواجه المرشح الجمهوري والرئيس السابق، دونالد ترامب، في الانتخابات المقبلة.