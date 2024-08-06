حماس تعلن اختيار يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي خلفا لهنية

واصدرت حركة المقاومة الاسلامية حماس بيانا جاء فيه:

بسم الله الرحمن الرحيم

تعلن حركة المقاومة الإسلامية حماس عن اختيار القائد يحيى السنوار رئيساً للمكتب السياسي للحركة خلفاً للقائد الشهيد إسماعيل هنية رحمه الله.

حركة المقاومة الإسلامية حماس

الثلاثاء: 02 صفر 1446 هـ

الموافق: 06 آب/ أغسطس 2024 م.

وقال القيادي في حركة حماس محمود المرداوي ان اختيار السنوار جاء بعد تشاور في الحركة ترافق مع حركة تشويش من دول رعناء، وان هناك منصات إعلامية وأشخاص مغرضون حاولوا إظهار مشهد يضعف الحالة الوطنية الحاضنة للمقاومة.

واكد المرداوي ان الحركة ستكون طوع إرادة رئيس المكتب السياسي الجديد لحركة حماس يحيى السنوار، وان إحدى صلاحيات رئيس المكتب السياسي اختيار نائبه من دون قيود أو جغرافيا أو مناصب ولكنه يجب أن يكون عضو شورى عام.

هذا واستشهد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في عملية اغتيال اسرائيلية الأربعاء الماضي، في العاصمة طهران وذلك بعيد مشاركته في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.

هذا وفي وقت سابق إعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن الشهيد إسماعيل هنية ليس فقيد حركة حماس فحسب، بل هو فقيد الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم وشرفائه، مشيرةً إلى أن التفاعل والتضامن الواسع في مشارق الأرض ومغاربها يدل دلالة واضحة على ذلك.

وجددت ايران تأكيدها على توجيه رد قوي ومفاجئ، على اغتيال الكيان الإسرائيلي رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس الشهيد إسماعيل هنية، مشددة على أنه لا يحق لأحد أن يمنعَها من حق الرد.