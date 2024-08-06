قوة الدفاع الجوي للجيش الإيراني ستتسلم معدات جديدة

وفي تصريحات له يوم الثلاثاء، أكد العميد إلهامي أن جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية يركز على تحديث معداته في مجالات مختلفة.

وأضاف أن: إنتاج المعدات الأرضية وأنظمة الصواريخ الحديثة ذات المدى الأطول مدرج على جدول أعمالنا.

وأكد كذلك أن وحدة قوة الدفاع الجوي للجيش الإيراني تعمل على تحديث نفسها وإعدادها وزيادة قوتها في مجالات مختلفة بما في ذلك مجال الطائرات بدون طيار والرادارات وأنظمة جمع المعلومات.

وأضاف أن هناك الكثير من المعدات جاهزة للانضمام إلى القسم القتالي لقوات الدفاع الجوي، وقد يكون هناك حفل انضمام لمعدات جديدة خلال أسبوع الدفاع الجوي، بحسب قوله.

وشدد العميد الهامي: "نحن مكتفون ذاتيا بنسبة 100% ولا نعتمد على معدات أجنبية، وأمن حدودنا الجوية لا يعتمد على دول أجنبية".