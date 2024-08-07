عدوان أميركي - بريطاني على محافظة تعز جنوب صنعاء

وذكرت وكالة “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء أن الطيران الأمريكي البريطاني شن غارتين على محافظة تعز، دون تقديم تفاصيل إضافية حول الأهداف.



وتأتي هذه الغارات على محافظة تعز بعد أيام من استهداف مطار الحديدة الدولي بأربع ضربات جوية.