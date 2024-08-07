مدفعية الاحتلال تستهدف شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

ونقلا عن الميادين فقد ادى استهداف الكيان الصهيوني لشقة سكنية في محيط مدرسة يافا في حي التفاح شرقي مدينة ‌غزة الى استشهاد 3 مدنيين وعدد من الجرحى.



كما اطلقت آليات الاحتلال الإسرائيلي نيرانها على شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.