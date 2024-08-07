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الأربعاء 7 آب 2024 ساعة 08:06

ارتفاع حصيلة الشهداء بالضفة واشتباكات عنيفة في نابلس

ارتفاع حصيلة الشهداء بالضفة واشتباكات عنيفة في نابلس
وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن قرابة 12 آلية عسكرية اقتحمت نابلس من جهة حاجز الطور العسكري ووصلت إلى أحياء عدة في المدينة، وتركز الاقتحام في محيط حارتي الجوزة والقيسارية شرق البلدة القديمة، إضافة إلى حصار مدرسة ظافر المصري داخل البلدة القديمة.

من جهته، اقتحمت قوات الاحتلال قلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة من المدخل الشرقي للمدينة معززة بآليات عسكرية.

وفي جنين أقصى شمال الضفة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين، في حصار واقتحام نفذته وحدات إسرائيلية خاصة لمنزل في قرية "كفرقود"، جنوب غرب جنين.

وقالت المصادر إن الإسعاف الفلسطيني حاول الوصول إلى المنطقة بعد إطلاق قوات الاحتلال النار نحو مجموعة من الشبان في المنطقة. وقالت وزارة الصحة إن قوات الاحتلال تحتجز جثامين الشهداء وتتحفظ على الجرحى.

وفي طوباس شمال الضفة، شيع أهالي المدينة جثامين 4 شهداء بينهم فتى إلى مثواهم الأخير. وانطلق موكب التشييع من المستشفى التركي في طوباس ليجوب شوراع المدينة. وردد المشيعون هتافات غاضبة ومنددة بجرائم الاحتلال ومساندة للمقاومة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أفادت باستشهاد 4 مواطنين، وإصابة أكثر من 8 برصاص جيش الاحتلال عقب اقتحامه للمدينة ومحاصرته أحد المنازل وسط إطلاق نار كثيف.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 13 خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وإلى 619 منذ وسع جيش الاحتلال عملياته في الضفة بالتزامن مع حربه على غزة، إضافة إلى نحو 5400 جريح، وفق معطيات رسمية.

وبالتزامن مع حربه المدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 صعّد الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة -بما فيها القدس- مما أسفر عن استشهاد 604 فلسطينيين وإصابة نحو 5400 آخرين بجروح، وفق معطيات رسمية فلسطينية.
رقم : 1152488
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