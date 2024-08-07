الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 7 آب 2024 ساعة 08:17

باقري كني يتوجه الى جدة

باقري كني يتوجه الى جدة
وبعد جهود الجمهورية الاسلامية الايرانية المكثفة ودبلوماسيتها النشطة من خلال المشاورات والاتصالات العديدة التي أجراها وزير الخارجية الايراني بالوكالة مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ووزراء خارجية الدول الأعضاء في هذه المنظمة، سيتم عقد هذا الاجتماع الطارىء لمنظمة التعاون الاسلامي اليوم الاربعاء في جدة بالمملكة العربية السعودية.

ويتمحور هذا الاجتماع حول المستجدات على الساحة الفلسطينية بما فيها تداعيات العمل الاجرامي الصهيوني باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد اسماعيل هنية وانتهاك السيادة الوطنية للجمهورية الإسلامية الإيرانية من قبل هذا الكيان بالاضافة الى متابعة الجرائم الصهيونية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

ويوم الاربعاء الماضي  أعلنت العلاقات العامة في حرس الثورة الإسلامية في بيان عن استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية وأحد حراسه الشخصيين اثر استهداف مكان اقامتهما في طهران، مضيفة ان التحقيقات جارية في هذا الخصوص وسيتم تزويد الرأي العام بنتائجها تباعا.

يشار الى ان رئيس حركة حماس الشهيد اسماعيل هنية كان متواجدا في ايران للمشاركة في مراسم اداء الرئيس الايراني اليمين الدستورية.

ومازالت ردود  الأفعال المحلية والاقليمية و الدولية تتوالى على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد إسماعيل هنية يوم الأربعاء في العاصمة الإيرانية طهران.
رقم : 1152491
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الجهاد الإسلامي تبارك لحركة "حماس" اختيار السنوار رئيسا لمكتبها السياسي
الجهاد الإسلامي تبارك لحركة "حماس" اختيار السنوار رئيسا لمكتبها السياسي
اقتحام شركة بريطانية احتجاجا على تصديرها الأسلحة إلى تل أبيب
اقتحام شركة بريطانية احتجاجا على تصديرها الأسلحة إلى تل أبيب
7 آب 2024
كيان الإحتلال يعلق على اختيار يحيى السنوار خلفا لهنية
كيان الإحتلال يعلق على اختيار يحيى السنوار خلفا لهنية
7 آب 2024
ارتفاع حصيلة الشهداء بالضفة واشتباكات عنيفة في نابلس
ارتفاع حصيلة الشهداء بالضفة واشتباكات عنيفة في نابلس
7 آب 2024
مدفعية الاحتلال تستهدف شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
مدفعية الاحتلال تستهدف شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
7 آب 2024
عدوان أميركي - بريطاني على محافظة تعز جنوب صنعاء
عدوان أميركي - بريطاني على محافظة تعز جنوب صنعاء
7 آب 2024
نصرالله: على سكان حيفا أن يكونوا مستعدين لأيّ سيناريو
نصرالله: على سكان حيفا أن يكونوا مستعدين لأيّ سيناريو
6 آب 2024
كتيبة جنين: مجاهدونا يخوضون اشتباكات عنيفة ويحققون إصابات مباشرة بصفوف الاحتلال
كتيبة جنين: مجاهدونا يخوضون اشتباكات عنيفة ويحققون إصابات مباشرة بصفوف الاحتلال
6 آب 2024
‌‌‌‏المقاومة ‌‏الإسلامية في لبنان تستهدف مبنى لجنود العدو في مستعمرة "أفيفيم"
‌‌‌‏المقاومة ‌‏الإسلامية في لبنان تستهدف مبنى لجنود العدو في مستعمرة "أفيفيم"
6 آب 2024
إصابة جنود أميركيين بهجوم صاروخي على قاعدة "عين الاسد" في العراق
إصابة جنود أميركيين بهجوم صاروخي على قاعدة "عين الاسد" في العراق
6 آب 2024
قادة الاحتجاجات في بنغلاديش يطالبون بتولي الفائز بنوبل محمد يونس الحكومة المؤقتة
قادة الاحتجاجات في بنغلاديش يطالبون بتولي الفائز بنوبل محمد يونس الحكومة المؤقتة
6 آب 2024
بسبب الشهيد هنية.. "ميتا" تعتذر من رئيس وزراء ماليزيا
بسبب الشهيد هنية.. "ميتا" تعتذر من رئيس وزراء ماليزيا
6 آب 2024
ايران تجدد تاكيدها توجيه رد قوي ومفاجئ على اغتيال الشهيد هنية
ايران تجدد تاكيدها توجيه رد قوي ومفاجئ على اغتيال الشهيد هنية
6 آب 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الحرس الثوري يصدر بيانه الـ3 حول اغتيال الشهيد هنية وهذه تفاصيله
إغلاق معبر رفح ..إصرار إسرائيلي على الإبادة الجماعية
السيد خامنئي: الطلاب الأميركيون كشفوا زيف حكومتهم تجاه حقوق الإنسان
هل تُعجّل مسيرة "يافا" اليمنية بوقف العدوان على غزة؟