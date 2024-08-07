باقري كني يتوجه الى جدة

وبعد جهود الجمهورية الاسلامية الايرانية المكثفة ودبلوماسيتها النشطة من خلال المشاورات والاتصالات العديدة التي أجراها وزير الخارجية الايراني بالوكالة مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ووزراء خارجية الدول الأعضاء في هذه المنظمة، سيتم عقد هذا الاجتماع الطارىء لمنظمة التعاون الاسلامي اليوم الاربعاء في جدة بالمملكة العربية السعودية.



ويتمحور هذا الاجتماع حول المستجدات على الساحة الفلسطينية بما فيها تداعيات العمل الاجرامي الصهيوني باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد اسماعيل هنية وانتهاك السيادة الوطنية للجمهورية الإسلامية الإيرانية من قبل هذا الكيان بالاضافة الى متابعة الجرائم الصهيونية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.



ويوم الاربعاء الماضي أعلنت العلاقات العامة في حرس الثورة الإسلامية في بيان عن استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية وأحد حراسه الشخصيين اثر استهداف مكان اقامتهما في طهران، مضيفة ان التحقيقات جارية في هذا الخصوص وسيتم تزويد الرأي العام بنتائجها تباعا.



يشار الى ان رئيس حركة حماس الشهيد اسماعيل هنية كان متواجدا في ايران للمشاركة في مراسم اداء الرئيس الايراني اليمين الدستورية.



ومازالت ردود الأفعال المحلية والاقليمية و الدولية تتوالى على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد إسماعيل هنية يوم الأربعاء في العاصمة الإيرانية طهران.