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الأربعاء 7 آب 2024 ساعة 08:38

اقتحام شركة بريطانية احتجاجا على تصديرها الأسلحة إلى تل أبيب

اقتحام شركة بريطانية احتجاجا على تصديرها الأسلحة إلى تل أبيب
وحصل الاقتحام، صباح الثلاثاء، احتجاجًا على تزويد الشركة البريطانية، أسلحة للكيان الصهيوني تُستخدم في العدوان المستمر على قطاع غزة.

ويظهر فيديو نشرته مجموعة الضغط (فلسطين أكشن) شاحنة تصدم سور منشأة (هورايزون) التابعة لشركة (إلبيت سيستمز) قبل الساعة الرابعة صباحًا بقليل.

وأفادت الشرطة البريطانية أن أكثر من عشرة أشخاص خرجوا من سيارة خاصة، وبدأوا بدخول المبنى للاعتراض على سياسة الشركة، فيما حاول بعض موظفي الشركة التدخل ولكنهم لم يستطيعوا الوقوف بوجه الناشطين.

وقالت مجموعة (فلسطين أكشن) إن ناشطيها استخدموا شاحنة لاقتحام المبنى، ودمّروا الآلات، بما في ذلك الطائرات بدون طيار، ورش الطلاء الأحمر على المباني، وفقا لموقع “bristolpost”.

وفي شهر يونيو/حزيران الماضي، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنه وثّق حالات قتل متزايدة يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني عبر إطلاق نار مباشر وإلقاء قنابل من الطائرات المسيّرة الصغيرة (كواد كابتر) منذ بداية حربه على غزة.

ووَفق تحقيقات أجراها المرصد، فإنه يشتبه باستخدام جيش الاحتلال نظام سماش دراغون (Smash Dragon) من إنتاج شركة سمارت شوتر (Smart Shooter) الإسرائيلية، الذي يمكن تركيبه بطائرات من نوع ماتريس 600 (Matrice 600) وثور (Thor) من إنتاج شركة إلبيت سيستمز (Elbit systems).
رقم : 1152498
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