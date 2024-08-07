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الأربعاء 7 آب 2024 ساعة 08:44

"رويترز": تركيا ستقدم اليوم إعلاناً لانضمامها لقضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

"رويترز": تركيا ستقدم اليوم إعلاناً لانضمامها لقضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل
ورأى المصدر أن "التدخل التركي سيدفع المجتمع الدولي إلى الإعتراف بالأزمة الإنسانية في غزة ومعالجتها".

وكان قد أشار رئيس اللّجنة القانونيّة للبرلمان التّركي جنيد يوكسال في حديث لوكالة "الأناضول" التركيّة، إلى أنّ "الرّئيس التّركي رجب طيب أردوغان قرّر التدخّل في قضيّة الإبادة الجماعيّة الجارية أمام محكمة العدل الدّوليّة، وقد تمّ البدء في الدّراسات اللّازمة بناءً على هذا القرار".

وذكر أنّ "سفارة تركيا في لاهاي أرسلت مذكّرةً إلى محكمة العدل الدولية في 31 أيّار الماضي، تفيد بأنّه سيتمّ تقديم طلب الانضمام، وكان ذلك الإجراء الرّسمي الأوّل".

وركّز يوكسال على أنّ "تركيا نفّذت إجراءات طويلة فيما يتعلّق بطلب الانضمام بعد الدّراسات القانونيّة والفنيّة"، موضحًا أنّ "باعتبارنا الوفد القانوني للبرلمان التّركي، سنذهب إلى لاهاي للانضمام إلى قضيّة الإبادة الجماعيّة، وسنقدّم ملف طلبنا إلى المحكمة غدًا".

وبيّن أنّه "إذا تمّ قبول طلبنا، فستشارك تركيا في مسار المحاكمة بأكملها، وستدلي ببيانها عن الإبادة الجماعيّة لإسرائيل في غزة بوضوح. وستُظهر تركيا للعالم أجمع أنّها بجانب القضية الفلسطينية وضدّ الإبادة الجماعيّة اللاإنسانيّة في غزة، في نظر القانون الدولي".

يُذكر أنّ 29 كانون الأوّل الماضي، تقدّمت جنوب إفريقيا بدعوى من 84 صفحة، تعرض خلالها دلائل على انتهاك إسرائيل لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتورّطها في "ارتكاب أعمال إبادة جماعيّة ضدّ الشّعب الفلسطيني في قطاع غزّة".
رقم : 1152499
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