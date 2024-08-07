الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 7 آب 2024 ساعة 10:54

نزوح قسري لآلاف الفلسطينيين من شمال قطاع غزة

نزوح قسري لآلاف الفلسطينيين من شمال قطاع غزة
وذكرت وكالة وفا أن الآلاف بدؤوا بالنزوح سيراً على الأقدام هرباً من قصف الاحتلال للمنطقة متجهين نحو مدينة غزة وجباليا شمال القطاع التي تتعرض أيضاً لغارات جوية وقصف مدفعي كثيف.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” أوضحت في تقرير لها الأسبوع الماضي أن أوامر الإخلاء القسري التي يصدرها جيش الاحتلال أصبحت حدثاً يومياً لأهالي القطاع الذين يضطرون إلى المغادرة من أجل النجاة بأرواحهم، مبينة أن العائلات تضطر إلى الانتقال مراراً وتكراراً مع العلم أن الأمان غير موجود في أي مكان بالقطاع.

ويقدر عدد النازحين في القطاع بنحو 2 مليون بينهم 1.7 مليون يعيشون في مخيمات بمنطقة المواصي جنوب غرب القطاع في ظل ظروف معيشية مأساوية جراء الحصار الذي يفرضه الاحتلال ومنعه إدخال المساعدات وتدميره شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي ما أدى إلى انتشار سوء التغذية والأمراض والأوبئة فضلاً عن أنهم ليسوا في مأمن من قصف الاحتلال حيث يرتكب مجازر شبه يومية بقصفه مخيمات النزوح ومراكز الإيواء.

ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية في السابع من تشرين الأول الماضي يواجه الفلسطينيون في القطاع معاناة النزوح المتكرر حيث يأمر جيش الاحتلال أهالي مناطق وأحياء سكنية بإخلائها لتدميرها والتوغل داخلها، متجاهلاً المطالبات الدولية المستمرة لوقف الحرب وإدخال المساعدات إلى القطاع، ومستهتراً بدعوات مجلس الأمن لوقف إطلاق النار، وبأوامر محكمة العدل الدولية لاتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في القطاع.
رقم : 1152512
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الجهاد الإسلامي تبارك لحركة "حماس" اختيار السنوار رئيسا لمكتبها السياسي
الجهاد الإسلامي تبارك لحركة "حماس" اختيار السنوار رئيسا لمكتبها السياسي
اقتحام شركة بريطانية احتجاجا على تصديرها الأسلحة إلى تل أبيب
اقتحام شركة بريطانية احتجاجا على تصديرها الأسلحة إلى تل أبيب
7 آب 2024
كيان الإحتلال يعلق على اختيار يحيى السنوار خلفا لهنية
كيان الإحتلال يعلق على اختيار يحيى السنوار خلفا لهنية
7 آب 2024
ارتفاع حصيلة الشهداء بالضفة واشتباكات عنيفة في نابلس
ارتفاع حصيلة الشهداء بالضفة واشتباكات عنيفة في نابلس
7 آب 2024
مدفعية الاحتلال تستهدف شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
مدفعية الاحتلال تستهدف شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
7 آب 2024
عدوان أميركي - بريطاني على محافظة تعز جنوب صنعاء
عدوان أميركي - بريطاني على محافظة تعز جنوب صنعاء
7 آب 2024
نصرالله: على سكان حيفا أن يكونوا مستعدين لأيّ سيناريو
نصرالله: على سكان حيفا أن يكونوا مستعدين لأيّ سيناريو
6 آب 2024
كتيبة جنين: مجاهدونا يخوضون اشتباكات عنيفة ويحققون إصابات مباشرة بصفوف الاحتلال
كتيبة جنين: مجاهدونا يخوضون اشتباكات عنيفة ويحققون إصابات مباشرة بصفوف الاحتلال
6 آب 2024
‌‌‌‏المقاومة ‌‏الإسلامية في لبنان تستهدف مبنى لجنود العدو في مستعمرة "أفيفيم"
‌‌‌‏المقاومة ‌‏الإسلامية في لبنان تستهدف مبنى لجنود العدو في مستعمرة "أفيفيم"
6 آب 2024
إصابة جنود أميركيين بهجوم صاروخي على قاعدة "عين الاسد" في العراق
إصابة جنود أميركيين بهجوم صاروخي على قاعدة "عين الاسد" في العراق
6 آب 2024
قادة الاحتجاجات في بنغلاديش يطالبون بتولي الفائز بنوبل محمد يونس الحكومة المؤقتة
قادة الاحتجاجات في بنغلاديش يطالبون بتولي الفائز بنوبل محمد يونس الحكومة المؤقتة
6 آب 2024
بسبب الشهيد هنية.. "ميتا" تعتذر من رئيس وزراء ماليزيا
بسبب الشهيد هنية.. "ميتا" تعتذر من رئيس وزراء ماليزيا
6 آب 2024
ايران تجدد تاكيدها توجيه رد قوي ومفاجئ على اغتيال الشهيد هنية
ايران تجدد تاكيدها توجيه رد قوي ومفاجئ على اغتيال الشهيد هنية
6 آب 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الحرس الثوري يصدر بيانه الـ3 حول اغتيال الشهيد هنية وهذه تفاصيله
إغلاق معبر رفح ..إصرار إسرائيلي على الإبادة الجماعية
السيد خامنئي: الطلاب الأميركيون كشفوا زيف حكومتهم تجاه حقوق الإنسان
هل تُعجّل مسيرة "يافا" اليمنية بوقف العدوان على غزة؟