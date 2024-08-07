نزوح قسري لآلاف الفلسطينيين من شمال قطاع غزة

وذكرت وكالة وفا أن الآلاف بدؤوا بالنزوح سيراً على الأقدام هرباً من قصف الاحتلال للمنطقة متجهين نحو مدينة غزة وجباليا شمال القطاع التي تتعرض أيضاً لغارات جوية وقصف مدفعي كثيف.



وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” أوضحت في تقرير لها الأسبوع الماضي أن أوامر الإخلاء القسري التي يصدرها جيش الاحتلال أصبحت حدثاً يومياً لأهالي القطاع الذين يضطرون إلى المغادرة من أجل النجاة بأرواحهم، مبينة أن العائلات تضطر إلى الانتقال مراراً وتكراراً مع العلم أن الأمان غير موجود في أي مكان بالقطاع.



ويقدر عدد النازحين في القطاع بنحو 2 مليون بينهم 1.7 مليون يعيشون في مخيمات بمنطقة المواصي جنوب غرب القطاع في ظل ظروف معيشية مأساوية جراء الحصار الذي يفرضه الاحتلال ومنعه إدخال المساعدات وتدميره شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي ما أدى إلى انتشار سوء التغذية والأمراض والأوبئة فضلاً عن أنهم ليسوا في مأمن من قصف الاحتلال حيث يرتكب مجازر شبه يومية بقصفه مخيمات النزوح ومراكز الإيواء.



ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية في السابع من تشرين الأول الماضي يواجه الفلسطينيون في القطاع معاناة النزوح المتكرر حيث يأمر جيش الاحتلال أهالي مناطق وأحياء سكنية بإخلائها لتدميرها والتوغل داخلها، متجاهلاً المطالبات الدولية المستمرة لوقف الحرب وإدخال المساعدات إلى القطاع، ومستهتراً بدعوات مجلس الأمن لوقف إطلاق النار، وبأوامر محكمة العدل الدولية لاتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في القطاع.

