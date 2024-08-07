ناطق أنصار الله يبارك اختيار السنوار رئيساً لحركة حماس خلفا للشهيد هنية

وقال عبدالسلام في تغريدة على منصة "إكس"، اليوم الأربعاء: نسأل المولى عزوجل للقائد السنوار العون والسداد للقيام بهذه المسؤولية في هذه المرحلة التاريخية من المواجهة مع العدو الإسرائيلي".



وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء الثلاثاء، عن تعيين القيادي يحيى السنوار رئيساً للمكتب السياسي للحركة بدلاً عن الشهيد إسماعيل هنية الذي اغتيل في طهران الأربعاء الماضي.



ويعتبر الكيان الصهيوني السنوار مهندس عملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر 2023، التي كبدتها خسائر بشرية وعسكرية وهزت صورة أجهزتها الاستخباراتية والأمنية أمام العالم، وأعلنت أن تصفيته أحد أهداف عمليتها الإجرامية في غزة.