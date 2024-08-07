إصابة امرأة جراء قصف مدفعي للعدو الإسرائيلي على بلدة شقرا بالجنوب اللبناني

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة قوله في بيان: “إن قصفاً مدفعياً معادياً استهدف بلدة شقرا أدى إلى إصابة مواطنة بجروح، ما استدعى إدخالها المستشفى للعلاج”.



إلى ذلك استهدف القصف المدفعي المعادي المنطقة الواقعة بين بلدتي الجبين وطيرحرفا، فيما تعرضت أطراف بلدة زبقين والأودية المجاورة وأطراف بلدة برعشيت لقصف مدفعي متقطع.



وكانت القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق في القطاعين الغربي والأوسط عاشت ليلاً متوتراً، حيث أطلق العدو الإسرائيلي القنابل المضيئة في سمائها.