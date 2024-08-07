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الأربعاء 7 آب 2024 ساعة 12:27

24 شهيدًًا و110 إصابات بعدوان الاحتلال على غزة في 24 ساعة

24 شهيدًًا و110 إصابات بعدوان الاحتلال على غزة في 24 ساعة
وأكدت الوزارة في تحديثها اليومي ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 39677 شهيدا و91645 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت: لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وتشن قوات الاحتلال “الإسرائيلي” منذ 7 أكتوبر الماضي حربًا مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين إلى جانب تهجير مليوني نسمة وتدمير واسع جدًا في المنازل والبنى التحتية طال أكثر من 70 % من المباني، مع حصار مشدد وأزمة إنسانية خانقة ومجاعة غير مسبوقة خاصة في غزة وشمالها.
رقم : 1152535
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