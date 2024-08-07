يوم جديد من عملية طوفان الأقصى.. أبرز التطورات

– وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ 306 على القطاع إلى 39677 شهيداً و 91645 جريحاً.



– وزارة الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية مجزرتين في قطاع غزة راح ضحيتهما 24 شهيداً و 110 جرحى.



– نزوح قسري لآلاف الفلسطينيين من شمال قطاع غزة



– شهداء وجرحى جراء عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 306 على قطاع غزة



– وسائل إعلام فلسطينية: 3 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في حي الدرج شرق مدينة غزة.



– وسائل إعلام فلسطينية: 3 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً شرق مدينة غزة.